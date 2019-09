Dăncilă: Măsurile sociale şi economice luate de PSD sunt măsuri europene

Viorica Dăncilă

"E greu ca după o perioadă în care toţi au văzut că austeritatea e cea mai bună, în care au crezut că trebuie să dărâme sau să vândă tot, să vii şi să reglementezi aceste lucruri şi să încerci să te adresezi diferitelor categorii sociale. (...) Dacă vrem să fim la fel cu alte state membre, nu trebuie să avem numai obligaţii, ci şi oportunităţi egale. Şi celor care spuneau că nu suntem pro-europeni le spun: 'Suntem, PSD este un partid proeuropean!' Măsurile pe care PSD le ia sunt măsuri europene. Ei spun doar la nivel declarativ 'suntem pro-europeni', dar în timp ce noi luăm măsuri ca şi din punct de vedere economic şi social să avem aceleaşi condiţii cu statele europene, ei merg în Parlamentul European şi critică această ţară. În momentul în care noi creştem salariile şi pensiile, ei spun că sunt pro-europeni, dar preconizează ca la venirea lor la guvernare să taie pensiile şi salariile. Şi atunci întrebarea care vine este: 'Ce înseamnă să fii pro-european?' Să crezi că în Europa statul tău merită să fie tratat la fel cu celelalte state membre, să creezi condiţii în România ca şi în alte state membre, să nu mai existe nicio diferenţă de abordare în Europa. (...) Când spui aceste lucruri înseamnă şi din punct de vedere al măsurilor sociale, al dezvoltării, să reduci aceste decalaje, să mergi în Europa şi să ceri să fii tratat cu demnitate, să reprezinţi interesele ţării tale, să spui cu mândrie că eşti român şi să vorbeşti cu mândrie despre ţara ta", a declarat premierul la o reuniune cu Organizaţia de pensionari a PSD, care a avut loc la Mamaia.



Viorica Dăncilă a reiterat că România a finalizat cu succes mandatul preşedinţiei rotative la Consiliul Uniunii Europene, fiind tratată cu admiraţie de statele membre de state terţe.



"Am fost apreciaţi de preşedintele Trump. (...) Preşedintele României a spus că nu suntem în stare, şi nu putem gestiona preşedinţia rotativă, ceilalţi au mers în Parlamentul European şi ne-au criticat, dar noi am mers mai departe şi avem o mulţumire că imaginea României a fost una bună şi că până şi cei care ne-au criticat la început ne-au admirat şi ne-au cerut sfatul la terminarea mandatului nostru, că acum România este privită cu aceşti ochi, iar creşterea economică este apreciată de state vechi în Europa. (...) Pentru noi, ca social-democraţi, este foarte importantă latura socială. Oamenii au început să ne admire şi să aibă încredere în noi, iar faptul că facem paşi importanţi din punct de vedere economic, social, reprezintă cea mai mare mulţumire şi ne face să fim mult mai puternici şi să trecem peste atacurile nejustificate, peste jigniri, peste violenţa verbală, peste minciunile pe care le spun în fiecare zi. Da, trebuie să modificăm şi la Ordonanţă 114, mai avem de modificat acte normative, şi o vom face. (...) Ei vin cu idei de a pleca de la guvernare, dar nu vin cu un guvern, spun că programul nostru nu e bun, dar nu vin cu un alt program. (...) Vin cu idei să trăim în grupuri - Doamne fereşte, asta e viziunea pentru ţară? ", a argumentat şefa Guvernului.



Dăncilă a mai spus că a trecut peste multe jigniri şi va trece în continuare, pentru că are în spate "o echipă puternică şi o mare sarcină, de a readuce normalitatea în această ţară".



"Ceilalţi vin doar cu anumite concepte, şi cu dezbinarea pe care vor să o introducă în societatea românească. Dar noi avem nevoie de unitate şi avem nevoie să mergem împreună pe acelaşi drum pentru a putea construi în continuare. Dar nu putem să dărâmăm tot ce s-a făcut şi să o luăm de la capăt. (...) Au trecut 30 de ani, vor mai trece ani, şi vom constata că de fapt n-am reuşit să ducem mai departe ceea ce de fapt au construit alţii. Şi cred că România şi societatea românească nu mai are timp de experienţe, trebuie să reglăm toate aceste probleme pe care le mai avem de rezolvat", a concluzionat liderul PSD.

