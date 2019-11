Dăncilă, despre raportul "10 august": A fost desecretizat în proporţie de 90% în timpul mandatului lui Fifor

Viorica Dăncilă

"Raportul a fost desecretizat în proporţie de 90% în timpul mandatului domnului Fifor. A început din timpul mandatului doamnei Carmen Dan. Mai era o mică parte. Atunci, noi am spus că nu putem să facem public acest raport pentru că este parte a unei anchete a DIICOT. Cei care acum sunt la guvernare au venit cu diferite acuze: că ascundem adevărul, că vrem ca oamenii să nu fie informaţi cu ceea ce s-a întâmplat atunci. Astăzi am văzut declaraţia ministrului de Interne, care a spus acelaşi lucru, că a fost desecretizat, dar nu îl poate face public, pentru că este parte a unei anchete. Să înţeleg că şi acest guvern dezinformează şi că nu vrea aflarea adevărului? Domnul Fifor a arătat public faptul că o mare parte a acestui raport a fost desecretizat în timpul guvernării noastre", a spus Dăncilă într-o conferinţă de presă, întrebată dacă se poate considera că Guvernul Dăncilă a obstrucţionat justiţia pentru că nu a desecretizat dosarul "10 august".



Ea a adăugat că DIICOT a avut acces la dosar tot timpul, chiar dacă nu a fost desecretizat total.



"Eu sper şi am credinţă că judecătorii, procurorii vor aduce lumină în acest dosar, pentru că numai aflarea adevărului va fi cea care ne va îndepărta de suspiciuni. Îmi doresc ca românii să afle adevărul despre acest dosar cât mai repede, iar cei care au greşit, pentru că nu au greşit, aşa cum spune candidatul Iohannis, toată Jandarmeria, au fost jandarmi care au greşit. Ei vor plăti pentru greşelile lor, nu putem să-i acuzăm pe toţi cei care au protestat pe 10 august în Piaţa Victoriei. A fost un grup violent şi care a creat aceste probleme, aceia trebuie să plătească. (...) Este incorect să dai vina pe o instituţie întreagă sau să încerci să foloseşti politic un astfel de eveniment", a menţionat ea.



Dăncilă a afirmat că nu a fost chemată pentru a da declaraţii în ancheta în curs de la DIICOT referitoare la "10 august" şi nu are ce să le spună anchetatorilor despre acest subiect.



"Nu am ce să le spun anchetatorilor legat de 10 august. Am fost informată de acţiunile de pe 10 august. În perioada respectivă eram în concediu, patru zile, singurul meu concediu din perioada în care am fost premier, pe care preşedintele României mi l-a contestat la CCR. Dânsul, care a avut zeci de perioade în care a fost în concediu, când a avut şi premierul o solicitare pentru patru zile de concediu, a contestat-o, ceea ce arată dubla măsură pe care a folosit-o preşedintele. Nu am absolut nimic să îmi reproşez, numele meu nu va apărea în acest dosar pentru că nu am niciun amestec în acest dosar", a punctat fostul premier.



Viorica Dăncilă a mai spus că nu ştie dacă Liviu Dragnea primea informaţii despre protest de la angajaţii din Guvern.

sursa

agerpres.ro

