Premierul Viorica Dăncilă: Pensiile majorate vor fi plătite până pe 15 septembrie, chiar dacă Iohannis blochează țara

Viorica Dăncilă

„Refuzul de a numi miniștrii interimari e un abuz constituțional și de putere pe care domnul președinte Iohannis își permite să îl facă la adăpostul imunității funcției. CCR a stabilit că președintele nu are niciun drept să refuze aleatoriu miniștrii interimari. Aceștia trebuie numiți până când Guvernul face remanierea. Nu ne temem de nimeni și luăm în calcul restructurarea Guvernului în Parlament”, a afirmat Viorica Dăncilă, în debutul ședinței de Guvern de luni, potrivit Mediafax.

Șeful Executivului a adăugat că „pentru deblocarea acestei situațiii vom adopta o Hotărâre a Guvernului prin care vom transfera de la Ministerul pentru relația cu Parlamentul către Secretariatul General al Guvernului avizarea privind oportunitatea emiterii ordonanțelor de urgență, în sensul situațiilor excepționale, așa cum prevede legea. Acest aviz poate fi dat de către SGG. De asltfel, acest atribut a aparținut unui compartiment aflat în subordinea Secretariatului Guvernului”.

Klaus Iohannis a anunţat, joia trecută, că respinge cele trei propuneri de miniştrii interimari făcute de premierul Viorica Dăncilă, respectiv Niculae Bădălău la Energie, Ioan Deneş la Mediu şi Ştefan Radu Oprea la relaţia cu Parlamentul. Şeful statului a susţinut că nu va accepta remanierile propuse de Viorica Dăncilă, fiind o guvernare „haotică, incompetentă şi coruptă”.

Viorica Dăncilă a sesizat CCR pentru a reclama un conflict între Guvern şi Administraţia Prezidenţială. Curtea Constuțională a stabilit ca părţile implicate în conflictul juridic între Guvern şi Administraţia Prezidenţială să transmită punctele de vedere până pe 11 septembrie.

Premierul a mai anunțat că toate pensiile majorate cu 15% vor fi plătite până pe 15 septembrie, chiar dacă președintele Klaus Iohannis „vrea să sacrifice și să blocheze constant România”.

Șeful Executivului a adăugat că are situația sub control: „În debutul ședinței de Guvern de astăzi vreau să subliniez un lucru esențial. Ca prim-ministru voi face tot ce îmi stă în putință și în atribuții pentru a asigura buna funcționare a instituțiilor statului și a țării. Vreau să fie clar că am această situație sub control și niciun român nu trebuie să își facă griji. Pensionarii au început deja să primească pensiile pentru luna septembrie majorate cu 15%, așa cum ne-am angajat. Toate pensiile vor fi plătite până pe 15 septembrie. Așadar, pensionarii își primesc drepturile chiar dacă președintele vrea să sacrifice și să blocheze constant România.”

