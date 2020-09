Inceput de an scolar, in condiții noi EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Medicii de familie le reamintesc inspectoratelor şcolare şi directorilor că nu este nevoie de aviz epidemiologic la începutul anului şcolar, ci doar ulterior, după o absenţă de peste 3 zile a copilului. Iar drumurile pe la cabinetele medicilor înseamnă expunerea copiilor.

Dana Ștefana Popescu, secretar al Societăţii Naţionale de Medicină, a declarat la TVR că adeverințele medicale pentru sport au fost o ilegalitate de la început. Mi se pare absolut firesc să oferim documente medicale pentru copiii care nu pot face această activitate, activitatea sportivă. Nu am aflat încă cum se vor desfășura orele de sport, în actualele condiții. Înțeleg eliberarea unei adeverințe pentru copilul care are o patologie și care nu poate face educație fizică. dar adeverințe de sport pentru 4 milioane de elevi date la început de an școlar nu reprezinta nimic decât un risc suplimentar in acest moment.

Dana Ștefana Popescu a mai adăugat că provocarea începutului de an școlar va fi managementul situațiilor în care la domiciliu există categorii de risc, bunici cu boli cronice, părinți cu boli cronice iar pentru aceste cazuri.

O provocare va fi să facem managementul situațiilor în care la domiciliu există categorii de risc, bunici cu boli cronice, părinți cu boli cronice iar pentru aceste cazuri trebuie să avem cazuri foarte clare de modalitate de acțiune din partea guvernului. Din păcate nu există în acest moment o procedură oficială. Noi la nivelul Societății Naționale de Medicină și facem demersurile pentru a prezenta procedura noastră ministerului ea se referă în principal la o testare cu prioritate a copiilor cu simptome cu infecții respiratorii atunci când în familie există persoane vulnerabile, pentru că trebuie să fim realiști, nu toți copiii vor fi testați, pentru orice tip de infecție respiratorie. Trebuie sa prioritizăm testarea in aceste cazuri, a spus Dana Ștefana Popescu.

Medicul Dana Ștefana Popescu a subliniat importanța respectării regulilor în școală, mai ales purtarea continua a măștii de către profesori, deoarece potrivit studiilor, gradul e transmitere de la adult la copil este mai mare decât de la copil la adult.

