Dan Tudorache, cercetat de DNA sub control judiciar pe cauțiune, pentru complicitate la trafic de influență și spălare a banilor. Reacția fostului primar al Sectorului 1

„Indiferent cât de neplăcut este acest subiect, am promis că vă voi ține la curent cu mersul anchetei. Aseară am fost convocat la DNA, unde am zăbovit mai mult de 12 ore, cerându-mi-se explicații pentru presupuse fapte din urmă cu mai mult de 12 ani. Nu m-am prevalat de dreptul la tăcere, pentru că, așa cum am spus, NU AM NIMIC DE ASCUNS. Am încredere în Justiție și voi contribui activ la aflarea adevărului. Totuși, nu pot să nu mă întreb: oare ce reclamă atâta urgență, în cazul unor presupuse fapte din 2008??? Acum, cu 2 săptămâni înainte de alegerile parlamentare! Cu toate acestea, refuz să intru pe tărâmul speculațiilor, deși tentația este foarte mare...”, a reacționat Daniel Tudorache.

Sâmbătă dimineaţa, la ieşirea de la audieri, apărătorul fostului edil a precizat că este vorba despre două dosare - unul care vizează achiziţiile de tablete, care, din punctul său de vedere, "au fost complet legale", iar în celălalt "sunt aşa-zise fapte foarte vechi, de undeva din anii 2006 - 2007".



La DNA a fost audiată de procurori şi fosta soţie a lui Dan Tudorache şi încă o persoană, după cum a precizat avocatul.



"Consider că în momentul acesta beneficiem de prezumţie de nevinovăţie, am mici critici de făcut, dar le voi face în faţa instanţei, în principiu pentru că cred că vom contesta măsurile luate azi", a spus apărătorul lui Tudorache.



Vineri seara, fostul primar al Sectorului 1 a fost chemat la Direcţia Naţională Anticorupţie.



Surse judiciare precizau, pentru AGERPRES, că edilul a fost citat pentru a da lămuriri în dosarul privind achiziţia de tablete pentru copiii din Sectorul 1.



Procurorii DNA au făcut, joi, 38 de percheziții în București și în județul Ilfov, în două dosare în care sunt cercetate fapte de corupţie.



"În cursul zilei joi, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, au fost efectuate percheziţii domiciliare în 38 de locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi judeţul Ilfov, din care două sunt entităţi aflate în subordinea unor primării de sector, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice", preciza DNA într-un comunicat de presă.

