Dan Barna: USR PLUS va participa marţi la discuţiile cu preşedintele Iohannis şi va cere un nou premier

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a anunțat luni seara că reprezentanţii USR PLUS vor participa marţi la consultările de la Palatul Cotroceni cu preşedintele Klaus Iohannis şi că actuala criză politică poate fi soluţionată prin schimbarea premierului Florin Cîţu.

Dan Barna

"Încă de miercuri, în momentul în care s-a declanşat criza, am transmis un mesaj. Nu a venit niciun răspuns. Astăzi, într-adevăr, de la cabinetul domniei sale a venit o invitaţie pentru mâine după-amiază. Voi participa la acel dialog. (...) Mesajul şi mandatul este unul foarte clar şi neechivoc: un nou premier în cel mai scurt timp. Putem continua să facem reformele şi România poate să meargă mai departe în această coaliţie, despre care noi credem că este singura care poate să guverneze România în acest moment. O coaliţie USR PLUS-PNL-UDMR; un nou premier. Lucrurile se pot închide în câteva zile", a spus Barna, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Parlamentului, în care a anunțat demisia miniștrilor USR PLUS din guvernul Cîțu.

Potrivit lui Barna, preşedintele Klaus Iohannis nu şi-a exercitat până în prezent rolul de mediator, în actuala criză: "Au trecut multe zile în care ar fi avut ocazia să o facă, a decis să nu o facă. Are în continuare acest atribut pe care poate să îl folosească. Şi chiar şi în întâlnirea de mâine, în varianta unei noi propuneri de premier, poate să arate României că este preşedintele pe care ni-l dorim cu toţii, poate să arate că putem depăşi criza în două-trei zile."

Barna s-a declarat împotriva oricărui demers de "muşamalizare" a moţiunii de cenzură depuse cu semnăturile USR PLUS şi AUR. Pe de altă parte, a arătat că membrii partidului vor susţine şi o moţiune ulterioară, cu condiţia să vizeze înlocuirea premierului Florin Cîţu.

Întrebat dacă îşi reproşează ceva în relaţia cu PNL, Barna a arătat că a fost mult "prea împăciuitor": "La nivel personal, poate, pot să îmi reproşez că am fost mult prea împăciuitor şi am creat impresia că bunul simţ înseamnă nepăsare şi am creat impresia că această cumsecădenie a USR PLUS în a accepta că e important să mergem cu toţii mai departe... poate fi privită ca un partener pe care să îl ţii deoparte. Protocolul de colaborare are clauze foarte clare. Au fost încălcate toate. Nu una, nu două, nu trei. Toate au fost încălcate în mod repetat de premierul Florin Cîţu. Este exact cum - cei care aţi citit James Clavell, în copilărie - îţi pierzi cinstea obrazului. Premierul Florin Cîţu şi-a pierdut cinstea obrazului."

Liderul USR PLUS a reproşat PSD că "a făcut o cârdăşie de contrafacere a cvorumului" în cadrul Birourilor permanente reunite ale celor două Camere, în aşa fel încât să nu fie stabilit un calendar pentru dezbaterea moţiunii de cenzură: "Astăzi a fost foarte clar. Faptul că 'echipa câştigătoare' a reuşit transferul PSD-ului la ei este un lucru spectaculos. În momentul acesta avem o majoritate Florin Cîţu-Marcel Ciolacu, majoritate care dacă funcţionează dă o faţă despre ce şanse are România. Eu sper ca PNL să vadă în ce situaţie se afundă şi să înţeleagă că o coaliţie USR PLUS - PNL - UDMR este singura variantă prin care poate să câştige şi România, nu doar beneficiile electorale interne pe termen scurt ale PNL."

