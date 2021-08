Dan Barna, declarație EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Într-o coaliție, obiectivele politice și obiectivele strategice ale fiecărui partener trebuie să fie prioritizate în mod egal. Ideea că un partener sau altul își bifează toate obiectivele politice și un alt partener stă și aplaudă topit de emoție nu are cum să asigure funcționarea unei coaliții", a declarat Dan Barna la TVR.

"Nu poate să funcționeze o coaliție în condițiile în care doar unul sau altul dintre membri își îndeplinește obiectivele pentru care a fost trimis în acea coaliție de către electorat. (...) Vorbim de un 15%, 30 și ceva la sută în coaliție, dacă ne uităm pe ponderi, din electoratul care susține această coaliție, din Parlamentul care susține această coaliție, care are niște așteptări. Or, cât timp aceste așteptări nu se întâmplă, nu putem discuta doar unilateral. Cel mai simplu este să trântim ușa și să plecăm acasă. Și sunt și în partidul nostru, și este un filon, un grup în partidul nostru care spune 'dom'le, să ieșim de la guvernare, să plecăm acasă, nu se poate, ori facem reformele noastre, ori plecăm'. Asta e varianta cea mai facilă, este escape-ul, dar este un escape care n-ajută, este o scăpare care n-ajută cu nimic România. Pentru că dacă noi am ieși de la guvernare, am face știri 2-3 zile, dramatism, burtiere însângerate, jale, plâns, după care România ar fi aia dinainte de USR-PLUS ", a subliniat Barna.

