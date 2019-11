Dan Barna: „Îmi asum responsabilitatea. Vom face o analiză în partid”. Candidatul Alianței USR - PLUS nu a reușit să câștige în niciun județ din România

Liderul USR Dan Barna anunță că urmează o analiză serioasă în partid, după ce nu a reușit să intre în turul doi al alegerilor prezidențiale, obținând în total, după numărarea voturilor de pe teritoriul țării, 14,1%, din voturi, adică sub scorul partidului la europarlamentare.

Dan Barna și Dacian Cioloș / FOTO: RADU TUTA / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Am văzut punctajele, procentele, îmi asum responsabilitatea pentru acest obiectiv pe care nu l-am atins, de a avea un tur 2 fără PSD. Electoratul a decis că turul 2 să fie despre Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis. Am parte din vină că nu am reușit să ajung cu mesajul de modernizare la mai mulți cetățeni", a spus Dan Barna.

Acesta a mai declarat că speră ca alegerile locale să primească un rezultat mai bun.

"E un proces din care învățăm și vom avea o analiză elaborată. Azi am convocat liderii din filialele județene la o primă discuție. A fost cea mai grea campanie pentru noi și suntem pe un drum în care credem mult. Am crezut că suntem mai sus decât ne-a dovedit electoratul", a mai spus Barna.

Biroul Electoral Central a anunțat, luni, primele rezultate oficiale, după numărarea voturilor 95,89% din secțiile de votare, potrivit cărora Klaus Iohannis a obținut 36,91% din voturi, în timp ce Viorica Dăncilă 23,45%. Dan Barna se situează pe locul al treilea, cu 14,19% din voturi.

Candidatul Alianței USR - PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, nu a reușit să câștige în niciun județ din România, potrivit datelor provizorii din toate secțiile de votare din țară, publicate luni dimineață de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a câștigat în 28 de județe din România, respectiv Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Brăila, Caraș - Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Neamț, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Vrancea, Vâlcea, Vaslui, Tulcea și Timiș.

Candidatul PSD, Viorica Dăncilă, a obținut cele mai multe voturi în 10 județe din țară, respectiv Argeș, Botoșani, Buzău, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Mehedinți, Olt și Teleorman.

Candidatul UDMR la alegerile prezidențiale, Kelemen Hunor, a câștigat în județele Covasna și Harghita.

Sursa: Mediafax

