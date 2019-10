Dan Barna, declarație EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Guvernul Dăncilă nu mai e. A intrat în istorie și foarte sus în topul Cabinetelor incompetente de care această țară a avut parte. Nu e niciun motiv să sărbătorim. Fiecare zi pe care martorii lui Dragnea au petrecut-o în Palatul Victoria a fost o zi pierdută. Lecţia pe care trebuie să o reținem e că niciodată acestor oameni nu trebuie să li se mai dea șanse. Nu fac decât să fure, ce nu fură distrug și ce nu pot distruge compromit. Nu am votat împotriva lui Dăncilă ca să vină Ponta la putere. Nu am votat pentru guverne care să continue criza politică. Am votat pentru claritate şi rezolvarea crizei. Privim spre viitor. Soluția sunt anticipatele. Ne întoarcem la popor, poporul are întotdeauna dreptate", scrie Barna pe Facebook.



Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă a fost adoptată, joi, de Parlament.

