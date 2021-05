Dan Barna: Am solicitat DLAF o notă de constatare cu privire la activitatea mea. (...) Dacă se va porni o urmărire penală împotriva mea, evident, mă voi retrage

Dan Barna

“În momentul de faţă, informaţiile, aşa cum le-am văzut în presă, sunt următoarele: că în urma şi a discuţiei pe care am avut-o acum mai mult de o lună cu cei de la DLAF ar fi încheiat una dintre verificările proiectelor şi au realizat o notă de constatare pe care astăzi în presă, repet, că ar fi intenţionat să o transmită la DNA. Este exact ceea ce am cerut încă din 2019, de când am făcut această verificare în timpul campaniei prezidenţiale. Îmi doresc şi sper să se încheie cât mai repede această poveste”, a declarat Dan Barna, la Parlament.

Potrivit acestuia, din informaţiile apărute marţi, “pare că este vorba de 4 persoane manager de structură de economii sociale şi experţi cu recrutarea”, poziţii pe care el nu le-a avut în respectivele proiecte.

“Deci concluzia logică ar fi că nu este vorba despre persoana mea. Dar chiar astăzi am făcut o solicitare la DLAF pentru a-mi transmite şi mie acea notă de constatare, pentru a şti într-adevăr dacă s-a referit şi la mine sau nu. În timpul acelei discuţii pe care am avut-o acum mai mult de lună, cei doi angajaţi cu care am purtat dialogul mi-au spus că nu au reţinut nicio faptă în ceea ce mă priveşte şi că lucrurile sunt în regulă. Până la această oră n-am primit acea notă de constatare. Sper să se clarifice cât mai repede lucrul acesta. (...) Nu există nicio faptă care să-mi fi fost comunicată sau care să fi fost reţinută în ceea ce mă priveşte. Sunt foarte liniştit din acest punct de vedere, pentru că nu există nicio faptă penală în ceea ce înseamnă activitatea mea din perioada dinainte de politică”, a afirmat vicepremierul.

El a precizat că nu a fost invitat la niciun fel de audiere, cu excepţia celei de acum o lună şi jumătate, şi a anunţat că, dacă se va porni urmărirea penală, se va “retrage”.

“Dacă se va porni o urmărire penală împotriva mea, evident, mă voi retrage, ăsta este un lucru firesc şi nu e niciun fel de echivoc aici. Mă voi retrage în măsura în care se va porni urmărirea penală în ceea ce mă priveşte. Nu vreau să vorbim despre un viitor care n-o să existe. (...) Nu văd de ce am discuta scenarii care nu se vor realiza. Sunt dispus la orice este necesar, principiile pe care le susţin 'Fără penali în funcţii publice' continui să le susţin”, a adăugat Barna, întrebat dacă este dispus să-şi dea demisia din funcţie.

Potrivit presei centrale, Departamentul de lupta antifraudă (DLAF) din cadrul Guvernului a sesizat DNA în legatură cu "presupuse fapte de natura penala comise în contextul implementării unor proiecte finanţate din fonduri europene", conform unui răspuns al DNA.

ŞTIRILE ZILEI