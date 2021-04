Dan Barna: Premierul Florin Cîțu nu mai are susținerea alianței USR-PLUS EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"România este într-un război cu pandemia COVID. În astfel de momente se testează maturitatea politică a liderilor care o conduc. Demiterea în această dimineață de către premierul Cîțu a ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterală, și din punctul nostru de vedere imatură politic, care ridică foarte mari semne de întrebare asupra capacității premierului Florin Cîțu de a conduce o coaliție funcțională în această perioadă foarte complexă și delicată pentru România", a declarat Dan Barna.

"Ne-am asumat în momentul în care am constituit acest guvern de coaliție să luăm deciziile majore împreună, prin consultare și prin dialog, și asta asta s-a întâmplat până astăzi. În această dimineață, am fost invitat de premier la o discuție în care mi-a comunicat o decizie deja luată și transmisă președintelui României. Nu a existat nicio consultare anterioară - nici astăzi, nici ieri, nici în ultimele zile, legate de o astfel de decizie, cu atât mai mult cu cât luni, în ședința coaliției, agreaserăm că ne reîntoarcem la obiectivul de guvernare și ieșim din acest joc de balet politic în care fiecare încearcă să-și mărească impresia artistică", a adăugat Barna.

"Este o decizie care aruncă coaliția de guvernare într-o criză majoră. Este o decizie prin care, din acest moment, premierul Florin Cîțu nu mai are susținerea alianței USR-PLUS", a subliniat liderul USR.

"Vlad Voiculescu încă din prima zi a mandatului a intrat într-o luptă cu sistemul de sănătate corupt și căpușat, o luptă foarte complexă și am văzut reacțiile foarte vehemente și foarte dure și linșajul de presă care a fost direcționat asupra lui în ultimele săptămâni" a explicat Barna.

Referitor la anunțul privind preluarea interimatului de către Dan Barna la Ministerul Sănătății, președintele USR a ținut să precizeze că aceasta a fost o altă "decizie unilaterală", luată fără consultarea USR-PLUS, "fără consultarea sau informarea mea la vreun moment dat, în afară de decizia finală și este o decizie care confirmă din nou imaturitate și lipsă de înțelepciune politică". "Am discutat cu președintele României și vom găsi o soluție", a subliniat Barna.

"Da, există acest drept al premierului de a evalua performanța miniștrilor, s-a discutat și săptămâna trecută și luni la coaliție despre acest demers de evaluare de către premier a miniștrilor. Numai că demisia din această dimineață nu se bazează pe nicio evaluare. Nu există nicio evaluare a ministrului Vlad Voiculescu în urma căreia să fi putut discuta această concluzie și această decizie pe care înțeleg, foarte frumos, premierul și-a asumat-o în mod unilateral", a mai arătat Barna.

"Cerem o întâlnire de urgență astăzi sau cel târziu mâine a coaliției, pentru a avea un dialog responsabil - 'responsabil' acesta este cuvântul cel mai important - cu domnul președinte Ludovic Orban, cu domnul președinte Kelemen Hunor, pentru a discuta retragerea încrederii premierului Cîțu și a discuta soluția prin care USR-PLUS continuă să păstreze responsabilitatea alături de PNL, alături de UDMR, în ceea ce înseamnă România de după guvernare, în ceea ce înseamnă România de după criză și în ceea ce înseamnă o Românie care începe să se însănătoșească", a anunțat Barna.

"Acest guvern funcționează, acest guvern există, vom avea o discuție în coaliție astăzi pentru a vedea cum mergem mai departe", a răspuns liderul USR întrebărilor adresate de jurnaliști.

"Am toată încrederea în înțelepciunea coaliției USR-PLUS - PNL - UDMR de a găsi soluții pentru ca România să meargă mai departe", a mai adăugat el. "Vom vedea dacă va fi necesară și medierea președintelui", a precizat la insistențele jurnaliștilor.

Premierul Florin Cîţu i-a revocat din funcţie astăzi pe ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu și pe secretarul de stat, Andreea Moldovan.

La Palatul Victoria a avut loc, dimineață, o întâlnire între prim-ministrul Florin Cîțu și Dan Barna. Vicepremierul s-a opus demiterii lui Vlad Voiculescu.

"Decizia de susținere a lui Florin Cîțu în funcția de premier a fost decisă de coaliție. Schimbarea premierului nu poate fi decisă decât tot de către coaliție. PNL l-a sprijinit și îl sprijină în continuare", a declarat liderul PNL, Ludovic Orban.

"Am luat act de decizia domnului prim-ministru Florin Cîţu de a elibera din funcţie ministrul Sănătăţii. Aşa cum am declarat şi luni după şedinţa coaliţiei este nu numai dreptul, ci este obligaţia premierului de a veghea la buna funcţionare a Guvernului şi de a interveni atunci când este necesar, pentru a asigura buna guvernare, punerea în practică a programului de guvernare şi servirea interesului public chiar şi prin schimbarea unui ministru. Spun din capul locului că pentru PNL nu există o altă soluţie politică de guvernare decât actuala coaliţie de guvernare şi că, din punctul nostru de vedere, această decizie a domnului prim-ministru Florin Cîţu este o decizie care nu are nicio legătură cu decizia noastră fermă de a menţine actuala coaliţie de guvernare. Este strict o decizie care urmăreşte ca la Ministerul Sănătăţii, unul dintre cele mai importante ministere din structura Guvernului, cu atât mai mult cu cât suntem într-un val trei al pandemiei de COVID, la Ministerul Sănătăţii tot USR PLUS să desemneze un ministru care să gestioneze cu responsabilitate domeniul şi care să aibă capacitatea de a lupta eficient pentru creşterea calităţii actului medical şi pentru bătălia împotriva pandemiei", a declarat președintele PNL la Palatul Parlamentului.

ŞTIRILE ZILEI