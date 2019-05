Dan Barna, declarație EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Dan Barna a spus ca potrivit datelor "aproape finale" pe care le are, Alianta 2020 USR-PLUS a obtinut "22,08 %, un pic peste obiectivul propus, ceea ce este foarte bine".

Mesajul este unul de mare speranța și de mare consistență pentru că am câștigat în municipiile mari. Am câștigat: București, Timișoara, Cluj, Brașov, am câștigat "municipiile roșii", care păreau fiefuri eterne ale PSD, cum ar fi Galați, Craiova, Pitești, Bacău, Onești, Bârlad, Vaslui, Iași și Constanța.

Populația activă e responsabilă și conștientă că în momentul de față Europa înseamna USR-PLUS, într-o mare măsură, coroborând acest lucru cu rezultatul din Diapora unde alianța USR-PLUS a câștigat alegerile-avem un rezultat de aproape 42%, a punctat liderul USR.

România are o speranță, românii au înțeles că soluția la toate este: competența și onestitatea sunt cele două valori prin care România poate să meargă mai departe spre Europa, poate să conteze, a adăugat el.

Dan Barna a anunțat ca europarlamentarii aleși ai USR-PLUS "pleacă la Bruxelles pentru negocierea unui nou grup proeuropean".

Vom fi, cel mai probabil, a doua forță politică după En Marche, după europarlamentarii francezi, la egalitate sau cu 1 europarlamentar în plus după Ciudadano din Spania. România va conta în deciziile care se iau în Parlamentul European, poziția noastră va putea fi auzită și prin candidații pe care îi avem, oameni cu studii reale, cu competente și cu cariera reale vom putea să ducem mesajul nostru la nivel european, a mai declarat Dan Barna.

Printre prioritățile anunțate de co-președintele Alianței 2020 se numără: legislația anticorupție, intrarea României în Schengen, absorbția de fonduri europene, protejarea romanilor care trăiesc în UE, legislația pentru transportatori sau încurajarea celor care fac afaceri în România.

