Dan Barna, declarații după demiterile de la Ministerul Sănătății: În acest moment, premierul nu mai are susținerea USR-PLUS. Cerem o întâlnire de urgență a coaliției pentru a discuta despre încrederea acordată premierului Florin Cîțu

Dan Barna

este o decizie unilaterală, din punctul nostru imatură politic

ne-am asumat să luăm deciziile majore împreună

in aceasta dimineață am fost invitat de premier la o discuție în care mi-a comunicat că decizia e deja luată

nu a existat nicio consultare anterioară nici astăzi, nici ieri, nici în ultimele zile, legate de o asemenea decizie

aruncă coaliția de guvernare într-o criză majoră

în acest moment premierul nu mai are susținerea USR-PLUS

decizia interimatului a fost luată fără consultare

confirmă din nou imaturitate și lipsă de înțelepciune politică

am discutat cu președintele României și vom găsi o soluție

s-a vorbit foarte mult în spațiul public despre evaluarea miniștrilor

da, există acest drept al premierului de a evalua miniștrii

demisia din această dimineață nu se bazează pe nicio evaluare - nu există nicio evaluare a ministrului Vlad Voiculescu

o coaliție de guvernare nu poate să funcționeze decât dacă există respect

cât timp partenerii importanți din coaliție sunt tratați astfel nu avem cum să guvernăm mai departe funcțional România

repet, nu există nicio evaluare

cerem o întâlnire de urgență a coaliției pentru a avea un dialog responsabil cu domnul președinte Ludovic Orban, Kelemen Hunor, pentru a discuta despre încrederea acordată premierului Florin Cîțu

acest guvern funcționează, există, vom avea o discuție în coaliție astăzi pentru a vedea cum mergem mai departe

am încredere în înțelepciunea coaliției de a găsi soluții pentru ca această coaliție să meargă mai departe

vom vedea dacă e necesară și medierea președintelui

vom avea o discuție de coaliție pentru a discuta retragerea încrederii premierului Florin Cîțu

- in curs de actualizare -

Premierul Florin Cîţu i-a revocat din funcţie astăzi pe ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu și pe secretarul de stat, Andreea Moldovan.

La Palatul Victoria a avut loc, dimineață, o întâlnire între prim-ministrul Florin Cîțu și Dan Barna. Vicepremierul s-a opus demiterii lui Vlad Voiculescu.

Într-o ședință fulger, birourile permanente naționale ale USR-PLUS au decis să nu rupă deocamdată guvernarea, dar oferă un sprijin condiționat: retragerea lui Florin Cîțu din funcția de premier. Aceștia susțin că premierul nu s-a consultat cu partidele din coaliție și a luat decizia de revocare unilateral.

Florin Cîțu se bucură de sprijinul necondiționat al liberalilor.

"Decizia de susținere a lui Florin Cîțu în funcția de premier a fost decisă de coaliție. Schimbarea premierului nu poate fi decisă decât tot de către coaliție. PNL l-a sprijinit și îl sprijină în continuare", a declarat liderul PNL, Ludovic Orban.

"Am luat act de decizia domnului prim-ministru Florin Cîţu de a elibera din funcţie ministrul Sănătăţii. Aşa cum am declarat şi luni după şedinţa coaliţiei este nu numai dreptul, ci este obligaţia premierului de a veghea la buna funcţionare a Guvernului şi de a interveni atunci când este necesar, pentru a asigura buna guvernare, punerea în practică a programului de guvernare şi servirea interesului public chiar şi prin schimbarea unui ministru. Spun din capul locului că pentru PNL nu există o altă soluţie politică de guvernare decât actuala coaliţie de guvernare şi că, din punctul nostru de vedere, această decizie a domnului prim-ministru Florin Cîţu este o decizie care nu are nicio legătură cu decizia noastră fermă de a menţine actuala coaliţie de guvernare. Este strict o decizie care urmăreşte ca la Ministerul Sănătăţii, unul dintre cele mai importante ministere din structura Guvernului, cu atât mai mult cu cât suntem într-un val trei al pandemiei de COVID, la Ministerul Sănătăţii tot USR PLUS să desemneze un ministru care să gestioneze cu responsabilitate domeniul şi care să aibă capacitatea de a lupta eficient pentru creşterea calităţii actului medical şi pentru bătălia împotriva pandemiei", a spus Orban, la Parlament.

ŞTIRILE ZILEI