Fostul ministru al Economiei, Constantin Niță, condamnat la trei ani de închisoare, a fost deja eliberat din penitenciarul din Miercurea Ciuc, însă Dan Șova și Rudel Obreja nu au ieșit încă pe poarta închisorii, este așteptată să ajungă decizia instanței și apoi se vor face actele de eliberare, a transmis Daniel Dude, de la Penitenciarul Jilava.

Cei trei au solicitat miercuri în instanţă anularea pedepselor, pe motiv că nu a fost respectată legea atunci când au fost constituite completurile de 5 judecători de la instanţa supremă.



Completul de judecată care a dispus eliberarea celor 3 este format din: Simona Daniela Encean, Tatiana Lucia Rog, Alexandra Iuliana Rus, Luciana Mera şi Rodica Aida Popa, potrivit Agerpres.



"Admite în principiu contestaţia în anulare formulată de condamnatul Dan - Coman Şova împotriva deciziei penale nr. 108 din 20 iunie, pronunţată de Completul de 5 Judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 3174/1/2017.(...) Admite cererea de suspendare a executării sentinţei penale nr. 506 din 25 septembrie 2017 (...), până la soluţionarea definitivă a contestaţiei în anulare. Dispune punerea de îndată în libertate a contestatorului condamnat Dan-Coman Şova de sub puterea mandatului de executare a pedepsei emis în baza sentinţei penale nr. 506 din 25 septembrie 2017 (...), dacă nu este arestat în altă cauză", se arată în minuta deciziei cu privire la fostul senator.



"Admite în principiu contestaţia în anulare formulată de condamnatul Constantin Niţă împotriva deciziei penale nr. 118 din 28 iunie, pronunţată de Completul de 5 Judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 3157/1/2017.(...) Admite cererea de suspendare a executării sentinţei penale nr.305 din 26 mai 2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 2312/1/2016, (...), până la soluţionarea definitivă a contestației în anulare. Dispune punerea de îndată în libertate a contestatorului condamnat Constantin Niţă de sub puterea mandatului de executare a pedepsei emis în baza sentinţei penale nr.305 din 26 mai 2017 (...), dacă nu este arestat în altă cauză. Definitivă", potrivit minutei în cazul fostului ministru al Energiei.



"Admite în principiu contestaţia în anulare formulată de condamnatul Obreja Rudel împotriva deciziei penale nr. 93 din 5 iunie 2018, pronunţată de Completul de 5 Judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 2303/1/2017.(...) Admite cererea de suspendare a executării sentinţei penale nr. 181 din 28 martie 2017 (...), până la soluţionarea definitivă a contestaţiei în anulare. Dispune punerea de îndată în libertate a contestatorului condamnat Rudel Obreja de sub puterea mandatului de executare a pedepsei emis în baza sentinţei penale nr. 181 din 28 martie 2017 (...), dacă nu este arestat în altă cauză. Definitivă", se precizează în minuta deciziei în cazul fostului preşedinte al FRB.



***Fostul senator Dan Şova a primit, pe 20 iunie 2018, o pedeapsă definitivă de 3 ani închisoare pentru trafic de influenţă în dosarul CET Govora, el având de achitat suma de 100.000 euro.



Potrivit DNA, în perioada octombrie 2011 - iulie 2014, Dan Şova a pretins sume de bani şi a primit în total 100.000 de euro de la un denunţător, în schimbul traficării influenţei sale reale pe care o avea pe lângă Mihai Bălan, director general al CET Govora SA la acea vreme, astfel încât acesta din urmă să asigure încheierea unor contracte de asistenţă juridică cu o anumită societate de avocatură, contracte de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 euro/lună.



***Fostul ministru al Energiei Constantin Niţă a fost condamnat definitiv, pe 28 iunie 2018, 4 ani închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, fiind acuzat de DNA că ar fi primit bani de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu.



Potrivit DNA, în cursul anului 2013, Niţă i-a solicitat omului de afaceri Tiberiu Urdăreanu un comision de 5% din valoarea unui contract încheiat de firma acestuia, UTI, cu Primăria Iaşi. Niţă ar fi intermediat o întâlnire între Urdăreanu şi fostul primar Gheorghe Nichita în schimbul unui comision de 5% din valoarea contractului. Banii din comision urmau să îi fie remişi lui Niţă în două forme - parţial în numerar şi parţial printr-un contract de consultanţă fictiv, încheiat cu o persoană de încredere din anturajul fostului ministru.



***Rudel Obreja, fost preşedinte al Federaţiei Române de Box, a fost condamnat, pe 5 iunie, la cinci ani închisoare în dosarul "Gala Bute", dosar în care Elena Udrea a primit 6 ani de închisoare.



Rudel Obreja a mai fost obligat să plătească în solidar cu partea responsabilă civilmente, SC Euro Box Promotion SRL (fostă SC Europlus Computers SRL), către Ministerul Finanţelor, prin ANAF, suma de 737.507 lei cu titlu de despăgubiri civile. Totodată, sentinţa prevedea confiscarea sumei de 3.000.000 lei.

