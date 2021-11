Dacian Cioloş: Trecem în opoziţie la vechile partide şi în luptă cu orice formă de extremism

Dacian Cioloș / FOTO: Autor: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Din acest moment, pentru USR începe o nouă etapă. Trecem acum în opoziţie la vechile partide şi în luptă cu orice formă de extremism. Vom fi cel mai mare partid din opoziţie şi singurul care îmbrăţişează valori democratice, autentic liberale şi europene. Vom continua să muncim pentru implementarea reformelor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Vom sancţiona cu fermitate derapajele guvernării PNL-PSD. Şi vom folosi această perioadă pentru a reface legăturile cu oamenii din stradă şi pentru a construi viziunea noastră pentru o România modernă", a scris liderul USR pe Facebook.



Cioloş a adăugat că îl revoltă uşurinţa cu care PNL a ales "să trădeze" speranţa celor care au dorit o guvernare pentru modernizarea statului român alături de USR.



"Liderii PNL au ales, în seara asta, PSD pentru a negocia formarea unui nou guvern. Eu nu mai am de ceva vreme dezamăgiri în politică, dar mă revoltă să văd uşurinţa cu care aceşti oameni au ales, astfel, să trădeze şi speranţa celor care şi-au dorit o guvernare pentru modernizarea statului român alături de USR. Au promis în campanie lucruri cu care e clar acum că nu rezonau deloc. Le-au spus doar ca să câştige voturi, însă inima lor politică a rămas alături de acel pe-se-de care a aruncat ţara în aer şi căruia i se alătură acum cu atâta uşurinţă şi naturaleţe", a menţionat el.



În opinia sa, în ultimele luni vechile partide "s-au simţit ameninţate de suflul nou" pe care USR l-a adus în politică.



"Am căutat să ne facem treaba cu cinste şi corectitudine, să fim fermi atunci când a fost vorba de valori, chiar dacă, probabil, am mai avut şi stângăcii. Dar nu ne-am trădat promisiunile, chiar dacă unii ne-au considerat, câteodată, rigizi. Flexibilitate la noi n-a însemnat contorsionarea coloanei vertebrale aşa cum vedem că se practică cu nonşalanţă la pe-ne-le (că liberali mi-e ruşine să-i numesc). (...) Multe dintre acţiunile acestor lideri ne-au arătat că aproape tot ce conta erau accesul la resurse şi puterea de dragul perpetuării unui stil de administraţie clientelar şi desprins de la nevoile reale ale oamenilor", a mai scris Cioloş.



El a afirmat că USR s-a opus "vechilor metehne" ale politicii româneşti: "păstrarea privilegiilor, piedicile puse modernizării, banii distribuiţi fără criterii din pixul unui singur om".

