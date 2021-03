Dacian Cioloș este infectat cu SARS COV 2: Voi continua să muncesc de acasă, pe proiectele urgente care privesc ieșirea din această criză medicală, economică și socială

Dacian Cioloș

Am primit acum câteva minute rezultatul unui test COVID-19 care, din păcate, este pozitiv. Cei cu care am intrat în contact zilele trecute au fost informați, eu sunt de astăzi în izolare, urmând întocmai indicațiile echipei medicale din Parlamentul European. Am respectat toate măsurile de protecție în toate împrejurările, nu am simptome și mă simt bine în acest moment - a scris Dacian Cioloș pe pagina sa de Facebook.

Europarlamentarul mai spune că va continua să muncească de acasă "pe proiectele urgente din Parlamentul European și din țară care privesc ieșirea din această criză medicală, economică și socială."

