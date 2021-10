Ionuț Moșteanu anunță rezultatul votului în USR PLUS EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"De luni încolo rămânem același partid solid, același partid solidar, același partid vertical care a adus în România reformă, performanța miniștrilor noștri în guvern este una absolut spectaculoasă și e foarte greu de contestat", a declarat Dan Barna.

"Închei acest mandat cu satisfacții majore. Am preluat un partid cu o mie de membri și 50 de filiale. Astăzi avem peste o mie de filiale, avem peste 50 de mii de membri - este o creștere absolut spectaculoasă și este rezultatul unui efort pe care împreună cu colegii mei l-am făcut și cred că e un bilanț absolut remarcabil", a subliniat Dan Barna.

"Deși avem acest rezultat care, în mod evident, nu mă bucură în mod particular, continui să spun și să-i mulțumesc lui Dacian Cioloș pentru faptul că fuziunea USR-PLUS a fost decizia corectă și necesară pentru a avea astăzi un al treilea partid puternic, un al treilea partid care duce și poartă cu el speranțele de reformă și modernizare ale României și am foarte multă încredere că acest partid în 2024 va da președintele României și acest partid va fi principalul partid de guvernare în 2024. Acesta este în egală măsură responsabilitatea uriașă pe care, ca să privesc și partea bună a lucrurilor, o pun acum pe umerii colegului meu și președintelui ales de către membri, Dacian Cioloș, și îi spun un lucru foarte clar - rămân alături în acest proiect. Rămân să susțin pe mai departe acest proiect în care cred foarte mult. USR-PLUS rămâne un partid puternic, mult succes Dacian, felicitări", a încheiat Barna, strângându-i mâna câștigătorului.

Dacian Cioloș le-a mulțumit colegilor din partid care au votat în număr foarte mare. "Cred că am dovedit că putem avea maturitate și înțelepciune să ducem la bun sfârșit un proces democratic, un proces deschis membrilor, cu toate complicațiile aferente și dificultățile", a arătat Cioloș.

"Vom avea multe de făcut împreună", a subliniat el, referindu-se la procesul de fuziune de facto dintre USR și PLUS.

"România are nevoie de o alternativă pentru modernizare, pentru reforme și, așa cum stau lucrurile acum, din ceea ce vedem în ultimele luni și în ultimele săptămâni pe arena politică, USR-PLUS va avea un rol important de jucat în perioada următoare până în 2024, pentru a oferi o alternativă reală la modernizarea României. Trebuie să ne propunem câștigarea alegerilor prezidențiale și alături de asta câștigarea celorlalte alegeri - locale, parlamentare, ca să putem asigura fără alte compromisuri modernizarea pe care am promis-o încă de când am înființat acest proiect", a declarat președintele ales al formațiunii.

Cioloș i-a mulțumit lui Dan Barna pentru că "a pus totul la bătaie" în competiția internă și a transmis totodată un mesaj de unitate pentru membrii USR și PLUS.

Ambii candidați și-au început discursurile transmițând condoleanțe familiilor victimelor incendiului de la Constanța.

Întrebat dacă îşi menţine opţiunea de a-şi depune mandatul din fruntea partidului peste 2 ani pentru a fi revalidat, Cioloş a spus: "O să propunem şi modificarea statutului în acest sens, dar chiar dacă statutul nu va fi modificat, în 2023 eu îmi voi depune mandatul, pentru că mi se pare important să avem o discuţie aşezată, să tragem nişte concluzii după ce vor trece doi ani, în 2023, înainte de alegerile din 2024. Obiectivul nostru este să câştigăm aceste alegeri, să oferim românilor o alternativă viabilă".



"Voi merge zilele următoare (la Bruxelles - n.r.), pentru că am lucruri de clarificat şi acolo. Am spus că dacă sunt ales preşedintele partidului voi renunţa la poziţia de preşedinte al Grupului Renew şi asta voi face. Săptămâna viitoare voi merge să îi informez şi pe colegi legat de aceste concluzii şi evident că voi fi prezent aici, împreună cu restul echipei, la orice discuţii şi negocieri. Vom avea o echipă, eu mi-aş dori în aceeaşi structură şi componenţă, cum am avut şi în 2019, când am negociat", a declarat Cioloș.

În cadrul primului tur şi-au exprimat opţiunea online, prin intermediul unei platforme securizate, 32.815 dintre cei 44.114 membri cu drept de vot (reprezentând 74,4% din total). Dacian Cioloş a obţinut 15.111 voturi (46%), Dan Barna 14.404 voturi (43,9%), iar Irineu Darău 3.300 de voturi (10,1%).

La congresul USR-PLUS din acest sfârșit de săptămână vor participa doar persoane vaccinate, conform unei decizii din iulie a Biroului Naţional. Având în vedere situaţia epidemiologică şi restricţiile de organizare a evenimentelor publice, USR-PLUS a decis să organizeze congresul în sistem hibrid.



În prima zi a congresului vor fi prezenţi la Romexpo copreşedinţii USR-PLUS, membrii Biroului Naţional, echipele care candidează la Biroul Naţional şi care vor susţine prezentări, invitaţi internaţionali, comisia electorală, staff-ul tehnic şi presa.

În sală vor fi maximum 150 de persoane simultan, care vor respecta regulile de distanţare socială şi vor purta mască obligatoriu.

Cei 1.200 de delegaţi care vor vota în cadrul congresului componenţa noului Biroul Naţional vor veni împărţiţi pe fluxuri orare pentru a-şi exercita votul.



În a doua zi a congresului, 3 octombrie, dezbaterile privind modificarea statutului USR-PLUS vor avea loc într-o şedinţă exclusiv online.

