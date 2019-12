Dacian Cioloş a fost reales preşedinte PLUS, la convenţia extraordinară la care nu a avut contracandidat. „Dacă data viitoare voi fi din nou singur, nu mai candidez”, şi-a avertizat Cioloş partidul, pe care vrea să îl aducă la guvernare anul viitor. Fostul premier şi-a încurajat colegii de partid să îndrăznească să îşi depună candidaturile la alegerile locale şi a trasat strategia politică a partidului: o apropiere din ce în ce mai mare de USR şi, în final, o fuziune.

Cioloș, nemulțumit că a candidat singur EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Dacian Cioloș a fost reconfirmat președinte PLUS cu 41 de abțineri din aproape 1200 de voturi. Cioloș s-a declarat supărat de faptul că a fost nevoit să candideze singur și consideră că aceasta este și cea mai mare vulnerabilitate a PLUS: să fie perceput ca un partid de lider.

Dacian Cioloș chiar a ținut să îi mulțumească lui Fănel Necula, singurul membru PLUS, care, deși, anonim, a avut curajul să îl contracandideze. Nu s-a putut însă înscrie, pentru că nu a strâns numărul necesar de semnături. Inițiativa sa a fost însă ovaționată.

Dacian Cioloș le-a cerut membrilor PLUS să abordeze cu curaj și fără complexe primul test electoral al partidului: alegerile locale. PLUS va merge pe candidaturi comune cu USR și va susține, dacă va fi cazul, candidați independenți sau chiar de la PNL împotriva PSD. Cioloș a insistat pe o prezență activă a PLUS în mediul rural și a promis că va pregăti chiar o campanie specială pentru acest electorat.

ŞTIRILE ZILEI