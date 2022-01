Dacian Cioloș, președintele USR, la Tema Zilei: Subiectul aderării României la Schengen ar trebui să fie pus pe agenda Consiliului UE de Afaceri Interne în următoarele două, trei luni

Dacian Cioloș, la Tema Zilei

"România ar avea o șansă în privința aderării la Spațiul Schengen și, din câte știu, subiectul ar trebui să fie pus pe agenda Consilului UE de Afaceri Interne în urmatoarele două, trei luni. Sper ca și Olanda să aibă, de data asta, o poziție favorabilă, pentru că au fost trei state care au avut observații și care s-au opus până acum: Germania, Franța și Olanda" - a declarat Dacian Cioloș miercuri seara, invitat la Tema Zilei.

Președintele USR a spus că șansele României sunt încă de la sfârșitul anului trecut, "când am cerut Guvernului si majorității parlamentare să pună în aplicare reforma justiției, ca să scăpăm de acest MCV" și "să închidem comentariile unor state membre" "care până acum s-au opus la aderarea României din motive de funcționare a Justiției", unul dintre motive fiind funcționarea Secției Speciale. Cioloș a adăugat că motivele au rămas, pentru că o decizie de desființare a Secției Speciale este încă întârziată. "E riscant ce propune dl Predoiu (n.r., ministrul Justiției), pentru că nu e o desființare de facto a SIIJ, de fapt e o mutare de sub o siglă sub altă siglă. Există un risc major ca asta să afecteze decizia".

