Dacian Cioloș: I-am explicat domnului premier desemnat că USR nu susține un guvern minoritar. PNL vine cu aceeași propunere pe care a respins-o săptămâna trecută

"Domnul Ciucă mi-a prezentat mandatul pe care îl are - acela de a căuta susținere în Parlament pentru un guvern minoritar și un program de guvernare de criză. Sentimentul meu a fost că a fost o întâlnire mai mult de formă, pentru că domnul premier știa deja care e poziția USR. Poziția noastră e neschimbată și i-am comunicat asta domnului premier desemnat. Din punctul nostru de vedere, dacă asta ar fi fost soluția pentru România - un guvern minoritar cu un program de criză - acest lucru putea fi deja decis în urmă cu o săptămână, pentru că noi am făcut această propunere în Parlament, unde un guvern minoritar și un program de criză... Și din ceea ce mi-a spus domnul Ciucă nu sunt diferențe mari între ceea ce noi am propus săptămâna trecută în programul de guvernare și ceea ce intenționează să propună acum guvernul dânsului. deci, dacă asta ar fi fost soluția, pentru România, se putea lua deja o decizie de acum o săptămână și nu trebuia să mai așteptăm o săptămână ca să auzim același lucru. [...] PNL vine cu aceeași propunere pe care a respins-o săptămâna trecută: guvern minoritar și un program de criză. "I-am explicat domnului premier desemnat că, în aceste condiții, USR nu poate să susțină un guvern de criză. Noi credem că soluția pentru această perioadă pentru România este un guvern cu o majoritate în Parlament și PNL are posibilitatea să negocieze o astfel de majoritate, fie cu PSD, pentru că a mai făcut lucrul acesta, fie cu USR , lucru pe care noi îl tot propunem de câteva săptămâni", a declarat președintele USR, Dacian Cioloș, după întâlnirea cu premierul desemnat.

Liderul USR i-a transmis premierului desemnat că USR are patru condiţii pentru a negocia o eventuală refacere a coaliţiei: "Domnul Ciucă m-a întrebat în ce condiţii noi am discuta şi negocia o eventuală refacere a coaliţiei şi i-am explicat care sunt măsurile. I-am spus că pentru noi astfel de discuţii trebuie să pornească de la un calendar de reforme asumat cu măsuri clare, un al doilea element ar fi un buget pe 2022, un cadru general de construire a bugetului şi priorităţi, ca să nu mai stăm după ce facem această coaliţie să discutăm în guvern cum să împărţim banii între ministere (...), un al treilea element - un protocol de funcţionare a coaliţiei ca să fie foarte clar cum se pregătesc şi se iau deciziile în coaliţie, ca să evităm discuţii pe care le-am avut şi în trecut, care au dus şi la dezmembrarea coaliţiei, şi un al patrulea element - o structură a guvernului care ar trebui să fie cea agreată la începutul mandatului fostei coaliţii."

Dacian Cioloş a mai spus că, pentru începerea unei discuţii pe această temă, trebuie să existe un mandat foarte clar că PNL doreşte refacerea coaliţiei şi să înceteze orice negociere cu PSD.

"Noi nu vom accepta să fim parte a unei discuţii unde alternativa e PSD. PNL trebuie să decidă. Noi nu forţăm, ei decid în ce direcţie vor să meargă", a subliniat liderul USR.

Întrebat ce va face USR dacă, în cazul în care Nicolae Ciucă îşi depune mandatul, liberalii vor veni tot cu propunerea Florin Cîţu premier, Cioloş a răspuns: "Nu s-a schimbat nimic, poziţia noastră este una clară de la început, suntem previzibili şi consecvenţi, noi vrem soluţie de durată, nu să-i rezolvăm problema lui Florin Cîţu".

"Din punctul nostru de vedere, soluţia este refacerea unei majorităţi în Parlament. (...) USR a avut variante pe care le-a pus pe masă de săptămâna trecută, acum e rândul PNL să pună variantele pe care le are, pentru că a respins variantele pe care noi le-am propus deja de acum o săptămână. Sincer, noi presupuneam că, atâta vreme cât PNL nu a acceptat nicio discuţie pentru refacerea coaliţiei şi nici susţinerea guvernului minoritar pe care l-am propus, am crezut că au o soluţie mai bună pentru a putea ieşi din criză mai repede. Eu văd că suntem la loc comanda, din acelaşi punct de plecare, pentru că nu au o alternativă, probabil că soluţia este o negociere între PNL şi PSD şi un acord pe un guvern minoritar într-o formă sau alta. Nu-i o soluţie, din punctul nostru de vedere, solidă, pentru că asta ar însemna ca peste 3-4 luni să revenim în acelaşi punct de plecare şi de aceea spuneam că e nevoie de o majoritate în Parlament care ar putea fi construită dacă există voinţă politică", a mai declarat Cioloş.

”Mandatul nostru este să căutăm susținere pentru un guvern minoritar”, a declarat luni premierul desemnat Nicolae Ciucă, înainte de întrevederea cu Cioloș. El a mai afirmat că a discutat telefonic cu Marcel Ciolacu, urmând ca dialogul să fie reluat ulterior.

”Am discutat la telefon cu Marcel Ciolacu. Mi-au transmis cele 10 propuneri PSD pentru introducerea lor în programul de guvernare. (...) Ulterior, vom relua discuțiile. Vom avea discuții cu toți cei care sunt dispuși și vor să găsim soluții pentru ieșirea din criză”, a declarat premierul desemnat.

Întrebat în legătură cu cooptarea la guvernare a altor formațiuni, Ciucă a spus că ”mandatul nostru este să căutăm susținere pentru un guvern minoritar”.

