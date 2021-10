Dacian Cioloș, declarații după audierea în comisii a miniștrilor propuși: Îi rog pe parlamentari să fie responsabili în acest al 12-lea ceas. Să treacă peste orgolii și mâine să aibă un vot responsabil - să voteze acest guvern

Premierul desemnat a făcut un apel, marți seară, la parlamentari să iasă din logica strictă a directivelor de partid, să se gândească la alegători, să se consulte cu aceștia, să treacă peste orgolii politice și mâine să aibă un vot responsabil - să voteze acest guvern.

"Mâine e suficient un vot în Parlament să ne intrăm în pâine", a subliniat Cioloș. "De mâine, trebuie să ne apucăm de treabă și lucrul acesta e posibil cu un guvern cu puteri depline", a adăugat el.

"Îi rog pe parlamentari să fie responsabili în acest al 12-lea ceas", a subliniat Dacian Cioloș.

Premierul desemnat a transmis condoleanțe familiilor care au pierdut astăzi pe cineva drag din cauza pandemiei. "Este un eșec de proporții al statului că n-a reușit să preîntâmpine ceea ce se întâmplă în aceste zile", a arătat el. "Trăim, din păcate, zile cumplite și e nevoie ca toți cei care ne aflăm astăzi în funcții publice să tragem învățămintele necesare și să fim responsabili față de faptele noastre, pentru că iată cum decizii administrative pot duce la drame naționale", a adăugat Cioloș.

"Cred că timpul discursurilor politice a apus. Ne ajung din urmă faptele și deciziile și, așa cum spunea și președintele Iohannis, suntem în ceasul al 12-lea, când trebuie să luăm decizii și să ne asumăm decizii. Iar faptul că noi astăzi suntem în Parlament și deja s-au terminat rapid audierile miniștrilor arată, sper, determinarea noastră de a rezolva imediat criza politică și a ne apuca de treabă - și anume să luăm măsuri imediate pentru a rezolva atât criza politică, cât și criza sanitară, criza pandemică și criza energetică. E deja ceasul al 12-lea pentru a rezolva aceste crize și de astăzi înainte trebuie să discutăm de soluții și de modalitățile de a le pune în practică, nu doar să ne lamentăm. Noi am făcut astăzi în programul de guvernare pe care l-am prezentat aici în Parlament, miniștrii noștri l-au prezentat în fiecare comisie, propuneri concrete pentru a ieși din aceste crize pe fiecare domeniu în parte. Am făcut și propuneri de soluții, dar, ați văzut, am propus și oameni în echipa guvernamentală care să fie în măsură să aplice aceste măsuri, oameni competenți, pe fiecare domeniu în parte", a subliniat premierul desemnat.

"Am fost astăzi alături de aproape toți miniștrii propuși în audieri, în comisii, (...) și ați văzut oameni responsabili, oameni care au prezentat soluții, cu argumente, oameni care au experiență administrativă în spate și care sunt gata să-și asume responsabilitățile pe portofoliile lor. Din păcate, am văzut în aceste audieri parlamentare și ați văzut și dvs. că se votează în continuare pe falii politice și pe sigle de partid. În multe comisii i-au ascultat, parlamentarii i-au ascultat pe colegii noștri, le-au pus întrebări, colegii noștri au răspuns și au răspuns cu argumente și chiar am urmărit în mai multe comisii unde persoane, parlamentari care au pus întrebări și și-au primit răspunsurile au votat totuși împotrivă pentru că asta a fost decizia la partid. Și mi-a părut rău să văd acest lucru că, deși au auzit răspunsuri clare și competente, voturile le-au dat după punctajele de partid. Din păcate, e greu să ne dezvățăm de aceste reflexe și să avem discuții și dezbateri pe bune și să avem vot după conștiință și nu după punctaj de partid", a mai explicat Dacian Cioloș.

Candidaţii propuşi de Dacian Cioloş sunt:

* Dan Barna - ministrul Afacerilor Externe;



* Nicu Fălcoi - ministrul Apărării Naţionale;



* Alin Stoica - ministrul Afacerilor Interne;



* Stelian Ion - ministrul Justiţiei;



* Dragoş Pîslaru - ministrul Finanţelor;



* Cătălin Drulă - ministrul Transporturilor şi Infrastructurii;



* Cristina Prună - ministrul Energiei;



* Claudiu Năsui - ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului;



* George Căţean - ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;



* Mihai Goţiu - ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor;



* Cristian Ghinea - ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene;



* Ioana Mihăilă - ministrul Sănătăţii;



* Ionuţ Moşteanu - ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;



* Oana Ţoiu - ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale;



* Corina Atanasiu - ministrul Educaţiei;



* Monica Berescu - ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării;



* Iulia Popovici - ministrul Culturii;



* Tudor Pop - ministrul Tineretului şi Sportului.

