Dacian Cioloș: Atâta vreme cât n-am avut în Biroul Național susținere pentru planul de reformă, am considerat firesc și de bun simț să-mi prezint demisia. Rămân în continuare în USR

Președintele USR a demisionat de la șefia partidului și a explicat motivele pentru care a luat această decizie: "Am demisionat pentru că sensul pentru care am candidat pentru șefia partidului a fost să contribui la modernizarea sa, de care eu cred că acest partid are nevoie după fuziune. Pentru ca acest lucru să se întâmple, aveam nevoie de susținerea și de complicitatea Biroului Național."