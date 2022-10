Dacă inimaginabilul s-ar produce. Cum ar trebui să răspundă SUA dacă Rusia va lovi nuclear Ucraina? Răspunsurile experților

Foto: Shutterstock

Doctrina militară a Rusiei se bazează în mare măsură pe armele nucleare – dar mai puțin pe utilizarea lor în sine și mai mult pe capacitatea pe care o oferă Moscovei de a pune presiune asupra oponenților.

Este greu de judecat dacă asta face Putin atunci când sugerează disponibilitatea lui de a lansa o lovitură nucleară în Ucraina și este și mai greu de ghicit exact ce ar viza dacă ar face-o.

Dar există câteva lucruri asupra cărora majoritatea experților sunt de acord: în primul rând, că riscul ca Rusia să folosească arme nucleare este în prezent scăzut, dar nu zero, și, în al doilea rând, că Moscova nu a început încă pregătirile pentru a lansa o lovitură nucleară, deoarece, dacă ar fi făcut-o, agențiile de informații occidentale ar ști aproape sigur.

Ce știu experții despre strategia nucleară a Rusiei?

Pe scurt: chiar și oamenii care și-au petrecut ani de zile studiind strategia de arme nucleare a Rusiei recunosc că există puține lucruri pe care le pot spune cu siguranță despre aceasta. Problema este că puterile nucleare încearcă în mod intenționat să se inducă reciproc în eroare cu privire la adevăratele lor planuri pentru diferite scenarii, în timp ce experiența lumii privind utilizarea armelor nucleare se limitează la Hiroshima și Nagasaki.

Detalii: Majoritatea documentației referitoare la armele și planurile strategice ale Rusiei, inclusiv politicile sale de utilizare a armelor nucleare, sunt clasificate.

Informațiile neclasificate pe care le avem se limitează la:

Anumite documente oficiale, inclusiv Principiile de bază ale politicii de stat a Federației Ruse privind descurajarea nucleară, Strategia de securitate națională a Rusiei pentru 2009-2020, și doctrina militară a Rusiei;

Literatura destul de vastă publicată de academicieni ruși, care analizează posibilitățile teoretice de utilizare a armelor nucleare;

Documente clasificate de la agențiile de informații occidentale, care se scurg ocazional în mass-media.

Principiile de bază ale politicii de stat a Federației Ruse privind descurajarea nucleară sunt cel mai important document disponibil public despre politica rusă în materie de arme nucleare. În doar șase pagini, textul stabilește condițiile în care Rusia ar putea folosi armele nucleare. Dacă Rusia folosește o armă nucleară, conform documentului, va fi într-unul din cele două cazuri:

Lovitură nucleară de răzbunare;

Un răspuns nuclear la un război non-nuclear, definit ca „agresiune împotriva Federației Ruse cu folosirea armelor obișnuite, atunci când existența statului însuși este amenințată”. Documentul nu oferă detalii despre ce anume trebuie să implice o asemenea amenințare, lăsând spațiu larg pentru interpretare.

În orice caz, decizia de a folosi arme nucleare trebuie luată de președintele rus.

În afara surselor oficiale, lucrările științifice publicate de teoreticienii militari ruși pot reflecta, într-o oarecare măsură, strategia nucleară care formează baza pentru alte documente confidențiale privind politicile nucleare ale Rusiei.

În 2020, analiștii militari americani Michael Kofman, Anya Loukianova Fink și Jeffrey Edmonds au efectuat o analiză sistematică a peste 700 de publicații dedicate strategiilor de descurajare și au produs un raport amplu despre modul în care liderii militari ruși își imaginează un caz teoretic de utilizare a armelor nucleare. Totodată, autorii recunosc că tragerea de concluzii din documentele publicate oficial de guvernul rus necesită o atenție extremă, deoarece aceste texte sunt adesea scrise în primul rând având în vedere potențialii adversari și sunt menite să ascundă mai mult decât să dezvăluie.

În ce context ar fi cea mai probabilă folosirea armelor nucleare de către Rusia?

Pe scurt: nu știm.

Detalii: În analiza lor, Kofman și coautorii spun povestea de origine a doctrinei nucleare a Rusiei moderne. În anii 1980, liderii sovietici și strategii militari au fost întâmpinați cu o provocare sub forma „revoluției de precizie” sau invenția navigației prin satelit și dezvoltarea tehnologiei digitale în Occident.

Autoritățile ruse au început să se îngrijoreze cu privire la posibilitatea unui atac aerospațial masiv în care SUA ar folosi arme de înaltă precizie cu rază lungă de acțiune, sisteme de război electronic și aviație tactică – toate lansate de pe teritoriul SUA. Până la mijlocul anilor 2000, principala teamă a autorităților ruse era riscul unei campanii aeriene prelungite, capabilă să paralizeze Forțele Armate Ruse și să provoace daune inacceptabile infrastructurii critice din țară. Ca răspuns la această amenințare, Rusia a dezvoltat o strategie modernă de descurajare în care armele nucleare joacă un rol cheie, scriu analiștii.

Deoarece SUA erau acum capabile să producă daune inacceptabile cu arme convenționale și să obțină victoria cu arme de înaltă precizie la începutul unui război, răspunsul Moscovei ar trebui să implice o „scară de descurajare” cu mai multe trepte, precum și flexibilitate în opțiuni nucleare pentru gestionarea escaladării. Astfel, spre deosebire de strategii americani, strategii ruși se așteaptă acum ca orice război între cele mai mari puteri nucleare ale lumii să includă utilizarea armelor nucleare. Strategii sovietici s-au gândit și ei la acest lucru, deși strategii ruși moderni, spre deosebire de predecesorii lor sovietici, nu cred că utilizarea limitată a armelor nucleare va duce neapărat la o escaladare necontrolată. De fapt, ei cred că utilizarea calibrată și echilibrată a armelor convenționale și nucleare nu este doar realistă, ci poate fi și un factor-cheie de descurajare. Potrivit lui Kofman, această abordare nu este una pe care armata Rusiei ar fi încântată să o implementeze, dar o consideră o posibilă măsură necesară.

Dacă liderii ruși decid să folosească arme nucleare, ce ținte vor viza?

Pe scurt: nici noi nu știm asta. Unii experți sunt înclinați să creadă că ar lansa o lovitură demonstrativă într-o zonă nepopulată, în timp ce alții cred că ar fi mai probabil să lovească o țintă militară majoră în teatrul de operațiuni. Găsirea unei ținte potrivite va fi însă dificilă.

Detalii: Experții sunt de acord că obiectivul principal al unui prim atac nuclear ipotetic ar fi acela de a demonstra hotărârea Rusiei de a folosi arme nucleare, fapt care respectă pe deplin doctrina nucleară a Rusiei.

Teoretic, Rusia și-ar putea demonstra hotărârea fără a provoca victime, lansând o lovitură într-o zonă nelocuită. Kofman și o serie de alți experți au scris despre această posibilitate. Fostul subsecretar de stat al SUA și secretar general adjunct al NATO, Rose Gottemoeller, consideră că aceasta este cea mai probabilă posibilitate: în opinia sa, „o singură lovitură asupra Mării Negre sau poate o lovitură la o instalație militară ucraineană” ar „provoca teroare nu numai în inimile ucrainenilor”, ci și aliaților Ucrainei.

Pe de altă parte, istoricul britanic și expert în politică externă Lawrence Freedman a susținut într-un articol recent că o grevă pe un teritoriu nelocuit este mai puțin probabilă, deoarece ar trimite un semnal ambiguu:

„Problema cu o demonstrație este că mesajul poate fi neclar. Va arăta că Rusia este pregătită să ignore interzicerea normativă puternică a oricărei utilizări nucleare, dar este încă precaută în a profita la maximum de puterea explozivă.”

Și într-adevăr, dacă conducerea Rusiei decide că o lovitură demonstrativă într-o zonă pustie nu este suficientă, are o mulțime de alte opțiuni, așa cum au subliniat Anya Fink și Michael Kofman:

Țintele politice, economice și militare includ adesea centrale electrice nenucleare, centre administrative (politice), aeroporturi civile, drumuri și poduri feroviare, porturi, obiective economice cheie legate de mijloacele de trai, componente importante ale complexului industrial de apărare și surse de mass-media și informație. Țintele militare tind să includă centre de comandă și control; active spațiale; noduri cheie de comunicare; sisteme de recunoaștere, țintire, navigare și procesare a informațiilor; și ținte în care se află mijloacele de livrare pentru rachete balistice sau de croazieră.”

Dar experții au păreri împărțite cu privire la cât de eficientă ar putea fi o lovitură nucleară tactică asupra unei ținte militare.

Rusia are o gamă largă de opțiuni pentru a desfășura atacuri nucleare nestrategice, utilizând una sau mai multe dintre miile de arme nucleare cu randament redus pe care le posedă deja. Rusia ar putea folosi astfel de arme nucleare într-un mod limitat împotriva forțelor, bazelor, centrelor logistice și chiar orașelor ucrainene. O astfel de lovitură ar putea da o lovitură paralizantă armatei ucrainene.

Caitlin Talmadge, profesor de studii de securitate la Universitatea Georgetown, are o opinie similară: într-o analiză recentă pentru Washington Post, ea a remarcat că arsenalul de arme nucleare nestrategice al Rusiei „pare făcut pentru a destrăma mari concentrații de forțe ucrainene – cum ar fi genul de forțe care ar putea amenința că vor lua înapoi teritoriul stăpânit de ruși lângă Herson, în sud, așa cum au făcut recent în jurul Harkovului, în est.”

Freedman nu este de acord. Spre deosebire de războaiele din secolul trecut, susține el, războiul actual din Ucraina nu a fost caracterizat de acumulări pe scară largă de trupe și, prin urmare, Rusiei nu i-ar face prea bine să folosească o armă nucleară:

Luați în considerare o relatare (de la o sursă rusă) despre ofensiva din Herson. Aceasta observă că ucrainenii și-au au avut impact încurcând liniile de aprovizionare rusești, în timp ce înaintau nu prin împingerile blindate (spre deosebire de Harkov), ci folosind grupuri mici de infanterie care „se târăsc” înainte pe terenul apos, deoarece aceasta este o zonă tăiată de canale de irigare. Găsirea unei ținte utile pentru utilizarea nucleară în astfel de circumstanțe ar fi dificilă și, având în vedere cât de puține s-ar putea realiza, o modalitate ciudată de a începe un război nuclear. Moscova nu a dat dovadă de mare grijă față de populațiile din Lugansk și Donețk, dar întrucât eliberarea lor se presupune că este în centrul obiectivelor războiului rusesc, ar fi, de asemenea, ciudat să se marcheze acest lucru prin detonări nucleare.

Cum ar reacționa SUA și alte țări la un atac nuclear rusesc?

Pe scurt: încă o dată, nu știm sigur. Răspunsul ar fi cel mai probabil asimetric, ceea ce înseamnă că NATO nu ar folosi forța nucleară.

Detalii: De la începutul războiului pe scară largă, reprezentanții SUA au vorbit public în mod repetat despre consecințele unui atac nuclear al Rusiei. Într-un interviu din 17 septembrie, președintele american Joe Biden i s-a adresat lui Putin cu un sfat clar: „Nu o face, nu, nu. Vei schimba fața războiului.”

Fiecare avertisment pe care SUA și aliații săi le-au dat până acum a fost vag cu privire la ceea ce va urma exact unui atac nuclear rusesc. Judecând după analizele experților în securitate nucleară, aceasta este o strategie intenționată care oferă Occidentului spațiu de manevră fără a-i cere să angajeze un anumit răspuns.

Alături de avertismentele publice și solicitările ca Rusia să nu folosească arme nucleare, SUA și aliații săi au capacitatea de a transmite mesaje mai specifice prin canale închise - ceva care s-a întâmplat de mai multe ori de la începutul războiului, au declarat surse de la Casa Albă pentru Financial Times. Deoarece nu sunt publice, totuși, aceste semnale au o greutate mai mică.

Într-o scrisoare deschisă către Joe Biden, expertul în arme nucleare Matthew Kroenig a enumerat posibilele moduri în care SUA ar putea răspunde dacă Putin lansează un atac nuclear. Potrivit lui Kroenig, SUA ar putea:

„Să-și intensifice politica actuală (sancțiuni, furnizarea de arme Ucrainei etc.) sau să lanseze o lovitură de răzbunare.”

Dacă SUA lansează un răspuns, nu trebuie neapărat să fie unul nuclear. De fapt, spune Kroenig, o lovitură nucleară de răzbunare ar avea un risc prea mare de escaladare incontrolabilă. Astfel, conchide el, răspunsul optim ar fi „o intensificare a eforturilor de contracarare a agresiunii ruse în Ucraina și o lovitură convențională limitată împotriva forțelor sau bazelor ruse care au lansat atacul nuclear.”

Aproape toți experții sunt de acord că SUA și aliații săi nu ar trebui să răspundă unui atac nuclear rusesc cu un alt atac nuclear. Fostul senator și cofondator al Inițiativei privind amenințarea nucleară, Sam Nunn, de exemplu, a declarat pentru The Atlantic că consideră că o lovitură nucleară americană ar trebui folosită doar ca ultimă soluție și că escaladarea orizontală este o cale mai sigură. După cum a descris The Atlantic punctul de vedere al lui Nunn:

„De exemplu, dacă Rusia lovește Ucraina cu o rachetă de croazieră nucleară lansată de pe o navă, Nunn recomandă scufundarea imediată a navei respective. Numărul victimelor ucrainene ar trebui să determine severitatea răspunsului american – iar orice escaladare ar trebui să fie efectuată numai cu arme convenționale.”

Ceilalți experți cu care a vorbit Schlosser au formulat argumente similare. Fostul consilier al lui Biden, Colin Kahl, consideră că „ar fi mult mai eficient să răspundem cu un atac convențional și să întoarcem opinia mondială împotriva Rusiei pentru încălcarea tabuului nuclear”, după cum a relatat Schlosser, iar fostul secretar al Apărării din SUA William J. Perry a fost de acord: „Ar trebui să urci cât de puțin poți pe scara escaladării și să ai în continuare un efect profund și relevant.”

Există semne că Rusia a luat deja o decizie cu privire la utilizarea unei arme nucleare?

Judecând după rapoartele unor instituții de renume care citează descoperiri ale serviciilor secrete occidentale, răspunsul este nu.

