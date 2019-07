Simona Halep, despre titlul de la Wimbledon EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Dacă iei oricare alt Grand Slam intri în istorie, dar cu titlul de la Wimbledon ajungi legendă, spune Simona Halep, care ar putea deveni prima româncă învingătoare la turneul a cărui primă ediție s-a jucat în 1877, an în care România își cucerea independența.

"Anul acesta, când am ajuns aici, mi-am zis, după atâția ani, că trebuie să fie tare impresionant să câștig turneul, pentru că vreau să devin membru în acest club. Ar fi minunat", a declarat Simona, la conferința de presă.

Învățat și sfătuit de celebrul antrenor australian Harry Hopman, Ion Țiriac i-a șocat pe englezi la Wimbledon în 1969, înaintea semifinalei de Cupa Davis în care am bătut Marea Britanie, declarând că în România nu ai voie să calci pe iarbă.

Am călcat un pic pe iarbă în România, chiar dacă nu e voie, a mărturisit Simona, care spune că a început să simtă mingea pe această suprafață: "Cred ca sunt destul de multi ani in care am jucat pe iarba si intr-un final am reusit sa simt si eu mingea, să am timing-ul necesar, potrivit pentru acest joc si foarte diferit"

Învinsă, acum 12 ani, în turul 3, când a ajuns prima dată la Wimbledon ca junioară, Simona Halep își amintește meciul jucat în 2011 cu Serena Williams: "Mi-aduc aminte. Pe terenul 2 am jucat, a fost o experiență pentru mine, jucam cu Serena Williams. Nu aveam prea multe ce să cer de la mine, dar mi-aduc aminte că a fost un meci bun și chiar am simțit că se poate să joc. După 3 ani, am făcut semifinală."

La mai bine de doi ani de la sfertul de finală pierdut la Roland Garros cu Simona Halep după ce a condus cu set, 5-2 și minge de meci, Svitolina nu vrea să își amintească acel meci: "Am jucat de multe ori, de asemenea am fost adversare de multe ori şi după acel meci din sferturi. Nu vreau să mă gândesc la acela, pentru că nu a fost aşa cum mi-am dorit şi a trecut destul de mult timp de atunci."

Simona Halep: "Următorul meci va fi o provocare pentru mine, dar îl voi aborda ca pe toate celelalte jucate aici. Sunt relaxată, fericită și motivată să câștig."

Cu trei victorii din șapte dueluri, Halep a stat pe teren, în cele 5 meciuri disputate până acum la Wimbledon cu 58 de minute mai puțin decât Svitolina, dar a alergat mai mult cu o jumătate de kilometru.

Elina Svitolina: "Am mai jucat de 4-5 ori după şi cred că sunt un pic diferită acum. Va fi un meci atrăgător, e prima oară când jucăm în semifinale şi va fi interesant pentru amândouă. Sper să pot face cel mai bun joc al meu."

Simona Halep: „Mereu am avut meciuri grele cu Svitolina, va fi la fel și acum. Sunt semifinale și nu mai contează de câte ori am jucat înainte și ce scor este. Trebuie să dai tot ce ai mai bun și să încerci câștigi."

