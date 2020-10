Cutremur puternic în Marea Egee, resimțit în Turcia și Grecia. Cel puțin 4 persoane au murit. Clădiri prăbușite la Izmir. Imagini surprinse în momentul seismului. Operațiuni febrile de căutare

Operațiune de căutare la Izmir / FOTO: Captură Twitter

ACTUALIZARE Au început să fie scoși supraviețuitori de sub dărâmături. Potrivit celor mai recente date, 152 de persoane au fost rănite.

ACTUALIZARE Mii de oameni participă cu mâinile goale la operațiunile de căutare.

ACTUALIZARE "Potrivit datelor preliminare, patru persoane au murit, iar alte 120 au fost rănite", a transmis Departamentul turc pentru Situaţii de Urgenţă, conform cotidianului Hurriyet, preluat de Mediafax.

"Suntem alături cu toate mijloacele de cetăţenii afectaţi de acest cutremur. Am luat imediat măsuri de asistenţă", a declarat preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

Strong earthquake tremors have been felt in Turkey and Greece. The US Geological Survey (USGS) said a magnitude 7.0 earthquake was felt about 17 km (11 mi) off the coast of western Izmir province.



#earthquake #Turkey pic.twitter.com/ZIiU4H33Nt — Anamika Jain Amber (@anamikamber) October 30, 2020

ACTUALIZARE Un tsunami s-a declanșat în urma cutremurului, iar străzile din Izmir au fost inundate.

ACTUALIZARE În oraşul turc Izmir s-au prăbuşit cel puţin 6 clădiri, a anunţat ministrul turc de Interne, Süleyman Soylu, citat de cotidianul Hurriyet.

Zeci de mii de oameni au ieşit pe străzi imediat după cutremur.

În Grecia au fost semnalate daune la unele imobile de pe insulele Samos şi Chios, conform AMNA, agenție preluată de Mediafax.

ACTUALIZARE Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 s-a produs în Grecia, în insulele Dodecanese, potrivit Centrului Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC).

Inițial magnitudinea cutremurului a fost dată ca fiind 7 grade, apoi a fost revizuită la 6,7 grade.

Cutremurul s-a produs la ora 13.51, ora României, în insulele Dodecanese, dar s-a simțit și în Turcia.

Seismul s-a produs în apropierea orașelor Karabaglar (Turcia) și Néon, din Grecia, dar s-a simțit și în zona Capitalei, Atena, precum și în Portul Pireu.

