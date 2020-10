Cutremur puternic în Marea Egee, resimțit în Turcia și Grecia. Cel puțin 14 persoane au murit. Clădiri prăbușite la Izmir. Imagini surprinse în momentul seismului. Operațiuni febrile de căutare

Operațiune de căutare la Izmir / FOTO: Captură Twitter

Era aproape ora locală 14.00 când orașul Izmir s-a zguduit din temelii și cel puțin 20 de clădiri s-au făcut una cu pământul. Multe altele au fost grav avariate de mișcarea de pământ localizată la doar 17 km de coasta Turciei în Marea Egee, iar locuitorii panicați au ieșit pe străzi.

Sute de echipe de intervenție și oameni obișnuiți caută printre ruine supraviețuitori. 70 de persoane au fost salvate, spun oficialii turci. Patru oameni au murit și 120 au fost răniți, din ce se știe până acum.

"Am crezut că se deschide pământul. Nici nu mai puteam gândi în acele clipe, mă gândeam doar pe unde să fug".

"Mergeam spre serviciu când a început zgâlţâiala. Mă uitam la blocul meu cum se clatină, când am văzut clădirea asta cum se prăbuşeşte".

Cutremurul a provocat și o învolburare a apelor mării și mai multe cartiere din Izmir au fost inundate.

Un așa-numit "mini-tsunami" a fost raportat și în zona insulei grecești Samos, unde mai multe clădiri au fost avariate.

Seismul a fost resimțit până la Istanbul și Atena, la sute de kilometri distanță de epicentru.

Grecia și Turcia sunt două țări aflate într-o puternică zonă seismică și sunt adesea lovite de mișcări de pământ devastatoare.

În ianuarie, 31 de oameni au murit și 1.600 au fost răniți în estul Turciei, după un cutremur de 6,8 care a prăbușit zeci de clădiri. Vara trecută, Atena a fost zguduită de un seism de peste 5 pe Richter. Rețelele de energie și de telecomunicații din capitala Greciei au fost avariate.

__________________________________

ACTUALIZARE Cel puţin 12 persoane au murit în Turcia, iar alte două în Grecia, în urma cutremurului produs vineri în Marea Egee, anunţă autorităţile din ambele ţări.

Bilanţul provizoriu din Turcia este de cel puţin 12 morţi şi 419 răniţi, a anunţat Departamentul turc pentru Situaţii de Urgenţă.

Pe insula elenă Samos, doi adolescenţi au murit după prăbuşirea unui zid.

ACTUALIZARE Autoritățile turce, respectiv autoritățile elene nu au notificat, până vineri după-amiaza, misiunile diplomatice sau consulare ale României în cele două state cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate de cutremurul din Marea Egee, anunță Ministerul Afacerilor Externe.

Ambasada României la Ankara, Consulatul General al României la Izmir și Ambasada României la Atena au întreprins, în regim de urgență, demersuri pe lângă autoritățile locale pentru a obține informații cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate. Cetățenii români care se află pe teritoriul Republicii Turcia pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Ankara: +90 312 4477940, al Consulatului General al României la Izmir: +90 232 4650579 și al Consulatului General al României la Istanbul: +90 212 3583541, +90 212 3580516, +90 212 3583537.

ACTUALIZARE Au început să fie scoși supraviețuitori de sub dărâmături. Potrivit celor mai recente date, 200 de persoane au fost rănite.

ACTUALIZARE Mii de oameni participă cu mâinile goale la operațiunile de căutare.

ACTUALIZARE "Potrivit datelor preliminare, patru persoane au murit, iar alte 120 au fost rănite", a transmis Departamentul turc pentru Situaţii de Urgenţă, conform cotidianului Hurriyet, preluat de Mediafax.

"Suntem alături cu toate mijloacele de cetăţenii afectaţi de acest cutremur. Am luat imediat măsuri de asistenţă", a declarat preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

Strong earthquake tremors have been felt in Turkey and Greece. The US Geological Survey (USGS) said a magnitude 7.0 earthquake was felt about 17 km (11 mi) off the coast of western Izmir province.



#earthquake #Turkey pic.twitter.com/ZIiU4H33Nt — Anamika Jain Amber (@anamikamber) October 30, 2020

ACTUALIZARE Un tsunami s-a declanșat în urma cutremurului, iar străzile din Izmir au fost inundate.

ACTUALIZARE În oraşul turc Izmir s-au prăbuşit cel puţin 6 clădiri, a anunţat ministrul turc de Interne, Süleyman Soylu, citat de cotidianul Hurriyet.

Zeci de mii de oameni au ieşit pe străzi imediat după cutremur.

În Grecia au fost semnalate daune la unele imobile de pe insulele Samos şi Chios, conform AMNA, agenție preluată de Mediafax.

ACTUALIZARE Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 s-a produs în Grecia, în insulele Dodecanese, potrivit Centrului Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC).

Inițial magnitudinea cutremurului a fost dată ca fiind 7 grade, apoi a fost revizuită la 6,7 grade.

Cutremurul s-a produs la ora 13.51, ora României, în insulele Dodecanese, dar s-a simțit și în Turcia.

Seismul s-a produs în apropierea orașelor Karabaglar (Turcia) și Néon, din Grecia, dar s-a simțit și în zona Capitalei, Atena, precum și în Portul Pireu.

ŞTIRILE ZILEI