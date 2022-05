„Cutremur politic” pentru partidul lui Scholz. CDU câştigă alegerile în Renania de Nord - Westfalia, unde SPD ajunge la un minim istoric

Foto: Olaf Scholz/ Facebook

Creştin-democraţii (CDU) au obţinut cele mai multe voturi în alegerile desfăşurate duminică în Renania de Nord - Westfalia, cel mai populat land german, în vreme ce sprijinul pentru SPD a coborât la un minim istoric, arată rezultatele finale provizorii publicate luni.



Înfrângerea este cea de-a doua în ultimele două săptămâni pentru cancelarul Scholz, social-democratul care conduce guvernul federal tripartit, după ce SPD coborâse la cel mai slab scor înregistrat vreodată şi în alegerile din landul Schleswig-Holstein.



Duminică, SDP a obţinut 26,7% din voturi, cel mai slab rezultat al social-democraţilor în cei 76 de istorie a Renaniei de Nord - Westfalia.



Pe primul loc s-a plasat CDU cu 35,7% din opţiuni (un plus de 2 puncte procentuale faţă de rezultatul din 2017), însă cel mai mare câştig l-au înregistrat Verzii, care şi-au triplat scorul din 2017, ajungând la 18,2%.



Liberal-democraţii din FDP au obţinut 5,9% din voturi (12,6% în 2017), Alternativa pentru Germania (AfD) 5,4% (7,4% în 2017), iar Die Linke 2,1% (4,9% la precedentul scrutin).



În urma rezultatelor, coaliţia care guverna în acest land, formată din CDU şi FDP, nu va mai dispune de o majoritate în parlamentul regional.



La viitoarele negocieri Verzii vor fi cei care vor înclina balanţa, urmând să decidă dacă vor intra la guvernare alături de CDU sau de SPD.



Secretarul general al CDU, Mario Czaja, a afirmat că rezultatul alegerilor a arătat că partidul său are un mandat clar pentru a forma executivul regional.



Potrivit lui Kevin Kühnert, liderul SPD, o coaliţie între partidul său şi Verzi rămâne în joc, dat fiind că actuala coaliţie între CDU şi FDP în Renania a fost respinsă de alegători.



Circa 13 milioane de persoane s-au aflat pe listele de alegători în acest land industrial vestic, văzut adesea ca un indicator pentru alegerile federale. Participarea la vot a fost însă de doar 55%, un minim istoric.



Campania electorală a fost dominată de subiecte legate de situaţia din Ucraina, în primul rând securitatea energetică, renunţarea treptată la cărbune şi creşterea preţurilor la combustibili şi energie. Schimbările climatice, politica de educaţie şi locuinţe accesibile au fost alte teme de campanie.



Politologul Karl-Rudolf Korte a apreciat că rezultatele de duminică pun sub presiune coaliţia lui Scholz la nivel federal. A fost un „cutremur politic”, a comentat el pentru dpa.



Rezultatul bun al Verzilor înseamnă că ministrul de externe Annalena Baerbock ar putea fi considerată un fel de „al doilea cancelar”, a adăugat Korte.

