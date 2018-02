Cutremur de 7,2 grade în Mexic. Victime după prăbușirea elicopterului în care se afla ministrul de Interne

Epicentrul cutremurului a fost localizat la 2 km sud-est de localitatea Pinotepa de Don Luis şi la aproximativ 600 de km sud de Ciudad de Mexico, în statul mexican Oaxaca. Seismul s-a produs la adâncimea de 43 de kilometri, conform datelor preluate de DPA și citate de Agerpres.



Cutremurul, puternic resimţit în capitală, nu a făcut nici victime, nici pagube importante, potrivit primelor informaţii anunţate de autorităţi.

Video: Footage captures the moment when #MexicoCity is hit by M7.2 earthquake pic.twitter.com/EbdY6hcCsQ