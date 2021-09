Curtea Constituţională anunţă astăzi data dezbaterii sesizării premierului privind moţiunea de cenzură

Curtea Constituţională a României ar putea anunţa termenul la care urmează să fie dezbătută sesizarea premierului Florin Cîţu cu privire la existenţa unui conflict juridic dintre Parlament şi Guvern pe tema moţiunii de cenzură a USR PLUS şi AUR, după ce părţile implicate au primit termen până miercuri să transmită punctele de vedere. Birourile permanente ale celor două Camere au votat, marți, un document in care admit că Parlamentul a greșit procedura moțiunii și că Guvernul are dreptate să se plângă la Curtea Constituțională. Deși au încercat să forțeze dezbaterea moțiunea, liderii USR PLUS nu au reușit să obțină convocarea plenului reunit al Camerelor și s-au plâns că "alianța toxică PSD-PNL" pune bețe în roate acțiunii lor.