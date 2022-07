Cursuri după principiile programului România Educată. V. Dorobanțu: Am adus disciplina într-o zonă în care copilul a înțeles că îi este necesară traiului de zi cu zi. M. Staş: Cel mai important lucru câștigat- curajul schimbării de mentalitate

Tragem linie după an şi încercăm să aflăm care sunt avantajele dar şi dezavantajele unui astfel de sistem.

Viforel Dorobanţu, directorul Şcolii Gimnaziale nr 1 din Curcani, judeţul Călăraşi, singura şcoală din mediul rural inclusă în program, a explicat la TVR INFO cum au aplicat acest program.

Am încercat să aducem disciplina într-o zonă în care copilul să înțeleagă că îi este necesară pentru traiul de zi cu zi, pe care să-l trăiască cât mai bine. Am adus matematica în ”zona de magazin” - știu că primesc un rest, știu să calculez niște procente, niște sume, scăderi, inmulțiri. La fizică am coborât studiul fizicii de la clasa a VI-a la clasa a V-a. I-am pus să calculeze suprafețe ale camerelor, pentru a ști câtă gresie să cumpere sau cât parchet. Le-am explicat de ce este necesar să învețe aceste lucruri, poate că în asta constă noutatea acestei pilotări, faptul că putem să adaptăm niște conținuturi pe care noi le considerăm corecte la nivelul lor de înțelegere. La limba română, d-na profesor a inclus în lista de lecturi romane ale unor autori contemporani, a arătat Viforel Dorobanţu.

Marian Staş, expert în educaţie: Cel mai semnificativ rezultat îl reprezintă ieșirea din centralizare. Cu alte cuvinte, curajul unor echipe de profesori, directori, cancelarii, dar și al liniei de comandă de a subsidiariza - de a deschide modelele de proiectare către școli , în locul actualei stări de fapt care este profund contraproductivă, al unui singur tabel, al unui singur plan cadru care strânge totul extrem de ineficient. Cel mai important lucru câștigat este un curaj, câștigat, al schimbării de mentalitate, de a vedea că se poate și altfel, un exercițiu de leadership real, asumat pe bune, nu mistificat, nu cosmetizat. cu destinele școlilor respective care au înțeles că soluția bună de ieșire din mediocritate a școlii ca sistem, dar și ieșirea din comunism a scolii ca paradigmă este deschiderea, descentralizarea celui mai important aspect - transformarea de model curricular.

ŞTIRILE ZILEI