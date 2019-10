Curentul de meteori Orionide ajunge în punctul maxim în noaptea de luni spre marţi. Cum puteți admira spectacolul ceresc

Orionidele, unul dintre numeroasele roiuri de meteori active într-un an, care poate fi observat între 16 octombrie şi 7 noiembrie, va avea punctul maxim de activitate în noaptea de luni spre marți. Două roiuri de meteori pot fi observate cu ochiul liber, în fiecare an, atunci când Terra trece prin marginea exterioară a norului de particule din coada cometei 1/P Halley. Atât Pământul, cât și cometa orbitează eliptic Soarele, intersectându-se de două ori pe an. Astfel, în mai, poate fi observat curentul de meteori Eta Aquaride, în timp ce în toamnă se produc Orionidele.