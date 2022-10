Cuplul regal britanic, primul eveniment public, în Scoția, după perioada de doliu

Au fost în Dunfermline, vechea capitală a Scoției, căreia i s-a acordat statutul de oraş.

Pentru rege, evenimentul a fost un prilej de a-și evoca din nou mama, pe Regina Elisabeta a II-a, și a vorbi despre "dragostea profundă pe care o avea pentru Scoția", descrisă drept "unul dintre fundamentele vieții ei".

