Cumpărături din magazine fără să mai trecem pe la casele de marcat. Meseria de casier ar putea fi înlocuită de o aplicație

Trebuie să avem descãrcată pe telefonul mobil o aplicație, cu numãrul cardului bancar. La intrarea în magazin trebuie să scanăm un cod QR. Apoi putem merge la raft. Ne luăm tot ce avem nevoie și ieșim pur și simplu, iar sistemul ne va retrage automat de pe card contravaloarea produselor.

Ideea de afacere a pornit în urmã cu un an și jumãtate ca proiect de cercetare, cu un doctorand și un masterand de la Politehnica din Capitalã și experții IT de la o companie de retail.

Ei au folosit camere video că să facă legãtura dintre clienți și produse, cu ajutorul inteligenței artificiale.

Gabriel Stânciu: Dacă nu se înregistrează în aplicație, nu poate intra în magazin. Orice produs luat de pe raft este trecut în contul clientului respectiv. (...) Dacã este pus la loc, va fi o detecție cã produsul a fost returnat pe raft și este scos din coșul virtual al clientului. Aplicația de check-out face emiterea bonului fiscal sau a facturii, ulterior. Erori au fost, erori vor fi. În momentul de fațã lucrãm pentru a avea un sistem de corecții astfel încât să ajungem la o acuratețe de 99,99 la sută.

Românii rãmân însă sceptici când vine vorba de o astfel de metodă.

”Eu plãtesc cu cash. Le pun pe bandã, am scos banul și am plãtit. Tot e cineva și verifică, e un angajat și verifică pentru că nu are încredere. Scapi să umbli cu portofelul dupã tine, cu banii după tine. Riscuri cred cã ar fi. Pe astea digitale cred că se face orice mânărie.”

”Cred cã ar fi mult mai ok ca să nu mai stãm la cozi, sã fie mai repede, și dacã ar funcționa cum trebuie”.

”Sã nu ne trezim cu bani mai puțini pe card decât am cumpãrat. Mi se pare o chestie bunã. Simplifică mult lucrurile în magazin.”

Inginerii IT au creat soluția și pentru a răspunde crizei de personal din domeniu. Comercianții se plâng că mulți casieri abandonează postul, uneori chiar fără preaviz, și nu găsesc înlocuitori.

Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical. E un job destul de complicat, solicitant și, din păcate, este prost plătit. Chiar cu înlocuirea oamenilor și introducerea unor noi tehnologii, se vor crea alte locuri de muncã pentru cã și aceste tehnologii va trebui să fie supravegheate. Tentația de furt va crește exponențial. Va trebui sã existe o asistență umană.

Magazinele fără casieri ar putea fi deschise din toamnă. Între timp, tot mai mulți comercianți apelează la case self-service sau la aplicații prin care clienții își scanează singuri produsele.

