Cum va arăta viitorul an școlar: Mai mult timp la școală, mai multe vacanțe scurte, o săptămână verde petrecută în natură

România are printre cele mai scurte durate de cursuri din Europa, a declarat ministrul Educației. În plus, în structura actuală a anului școlar, semestrele erau inegale. E nevoie, susține ministrul, de un an școlar mai lung, dar echilibrat prin perioade de vacanță.



SORIN CÎMPEANU, ministrul Educației: Am făcut deja propunerea de a începe anul școlar 2022-2023 pe 5 septembrie și a-l încheia pe 16 iunie. Este de preferat să alternam perioade de școală, module de învățare de 6-7-8 săptămâni cu perioade de odihnă.



Prima vacanță din noul an școlar pentru toți elevii ar putea fi chiar la sfârșitul lui octombrie, a anunțat ministrul.



SORIN CÎMPEANU, ministrul Educației: Mai apoi avem vacanța 22 decembrie - 8 ianuarie după care, pentru a alterna perioada de școală cu perioadă de odihnă, putem lua în calcul o săptămână de vacanță, analizăm această propunere, nu vreau să spun mai mult, în luna februarie.



În afară de săptămâna ALTFEL, elevii ar urma să aibă și o săptămâna VERDE, în care vor învăța despre mediu în aer liber și care ar putea fi programată în mai. Iar 15 februarie va deveni Ziua Lecturii. Astfel, în toate scolile se va modifica programul, astfel încât, indiferent de disciplina prevăzută în orar, la ora 11:00 și la ora 14:00, învățătorul sau profesorul să organizeze activități de lectură.

ŞTIRILE ZILEI