Chirurgul Toni Feodor explică tehnica de vindecare prin radiofrecvenţă, pe care a aplicat-o la nenumăraţi pacienţi. Pe Bogdan, care avea dureri mari la picior, l-a operat acum un an.

“Am avut trei tăieturi milimetrice. (...) Chiar nu am simţit nimic pentru că a fost şi o anestezie. La o oră după operaţie, am plecat acasă pe picioarele mele, iar după o săptămână am început serviciul”, spune pacientul de 37 de ani.

Două echipe operează varice la clinica de chirurgie de zi a Academiei Române de pe strada Washington - prima de acest fel din ţară. Din '94, peste 60.000 de pacienţi s-au operat acolo, cu bilet de trimitere.

Peste un sfert din populaţia adultă suferă de varice. Anual, în jur de 60.000 de români află că au insuficienţă venoasă. Sângele dinspre picioare urcă greu înapoi spre inimă şi există riscul să se formeze cheaguri. În lipsa tratamentului, se poate ajunge chiar la deces.

Medici din Cipru, Armenia, Egipt, Qatar şi Emiratele Arabe Unite au venit special la Bucureşti să afle din secretele celor mai noi tehnici. Şi singura femeie chirurg vascular din Dubai, care operează varice din 2002, a învăţat de la echipa doctorului român.

Un sfert dintre cei cu varice nu au semne vizibile. Durerile, senzaţia de picioare grele, umflate, sau furnicăturile pot indica boala profundă.

