Cum să nu cădem în capcana fake news. Reguli de vreificare a informaţiilor din mediul online

Istoria recentă arată că știrile false pot duce la consecințe nedorite, chiar la conflicte sociale. Furnizorii de servicii online au anunțat deja că se străduiesc să creeze instrumente pentru detectarea știrilor false. Stoparea dezinformării stă însă chiar în puterea cititorilor care trimit mai departe aceste articole către prieteni și familie sau le postează pe social media. Un cititor informat trebuie să știe că, în spațiul virtual, există ghiduri rapide și site-uri dedicate identificării fake-news. Vă oferim, mai jos, câteva sfaturi, preluate din lista lui Nick Robins-Early, Huffington Post și din recomandările lui Glenn Kessler, Washington Post.

În primul rând, trebuie citit mai mult decât titlul și introducerea. Oricine

este activ pe rețelele de socializare a ”share-uit” măcar o dată ceva bazându-se doar pe titlu. Adesea, editorii de știri false scriu începutul unei povești într-un mod atractiv și pun în restul articolului informații false sau fără nicio legătură cu titlul.

Apoi, este de verificat sursa care a publicat informația. Site-urile necunoscute trebuie privite rezervat. E utilă lecura altor articole postate de site-ul necunoscut. Și numele adresei URL poate da informații prețioase. Washingtonpost exemplifică ”Există ABC News, rețeaua de televiziune, cu adresa de web abcnews.go.com. Și există ABC News, site-ul de știri false, abcnews.com.co. Utilizarea „.co” la sfârșitul adresei URL este un indiciu pentru un site web de știri false. (Semnifică domeniul de cod al țării Internet alocat țării din Columbia.)” Un alt semnal prețios vine din datele de contact ale paginii. Site-urile care nu au nicio informație de contact trebuie să trezească suspiciuni.

Și verificarea datei și a orei de publicare este ceva ce pot face cititorii rapid, pentru a nu fi păcăliți. Uneori, știrile false rotesc în spațiul virtual articole sau evenimente vechi creând confuzia că faptele tocmai s-au întâmplat. Un simplu clic pe link poate arăta când s-a întâmplat evenimentul descris.

Desigur, contează cine oferă informația. Textul trebuie să fie asumat de un autor. Articolele anterioare ale autorului sau/și veridicitatea profilului său pot arăta dacă sursa e sau nu credibilă.

Lipsa de trimiteri sau de surse citate într-un articol este un semn de avertizare. Atenție, site-urile false pot furniza link-uri către site-uri care aparent le susțin afirmațiile, dar care sunt ele-însele suspecte.

E util să fii sceptic la citate șocante sau suspecte, mai ales dacă nu au fost preluate și de alte surse credibile. Dacă o poveste sau o imagine pare nedevărată, e posibil chiar așa să fie! Este simplu ca o fotografie făcută la un eveniment să fie atribuită altuia. În plus, tehnologia permite astăzi atât de ușor modificarea imaginilor. Pentru verificarea iamginilor există motoare de căutare inversă: Google, Yandex, Bing, TinEye, Baidu etc.

Apoi, atenție la prejudecăți! Știrile false sunt adesea concepute tocmai pentru a stârni emoția cititorilor pe o temă sensibilă, pentru că oamenii sunt atrași de povești care le consolidează modul în care gândesc și simt despre anumite probleme. De regulă, fake-news susțin o parte a unui argument sau doar confirmă credințe politice preexistente.

Nu în ultimul rând, e important ce reclame însoțesc site-ul, mesajul accesat. Abundența de reclame pop-up e un semnal de alertă. ”De asemenea, un semn este prezența de reclame sau link-uri sexy, concepute pentru a fi accesate – ”Celebrități care au făcut filme porno” sau „Cumpărători obraznici Walmart care nu au nicio rușine” - pe care, în general, nu le găsești pe site-urile de știri legitime.”, arată https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker.

De aceea e important mai curând să verificăm știrile și faptele pe care se bazează decât să le împărtășim și să avem mereu un spirit critic față de orice informație.

