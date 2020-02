Astăzi alegem verde. Nu culoarea, ci atitudinea față de această culoare. Dacă statul v-ar plăti să faceți ceva bun pentru casa voastră ați face-o? Poate că răspunsul firesc ar fi sigur că da, însă în realitate, nimeni nu beneficiază de cei 20.000 de lei oferiți prin programul Casa Verde. 27.000 de români ar putea să beneficieze de panouri solare acasă și totuși nu o fac. Problema este că mulți s-au înscris deja în program, dar pare că timpul de așteptare nu mai are limită, statul tot nu deblochează platforma prin care să accesăm programul. Mergem prin țară să punem întrebări și să căutăm soluții. Vedem câțiva dintre românii care sunt dispuși să scoată bani din buzunar pentru energia verde pentru că durează prea mult și să înțelegem dacă putem accesa vreodată acest program generos.

Primul complex de case pasive și prosumatoare din România se construiește la Cluj-Napoca. Este de fapt un standard pentru eficiența energetică. O astfel de casă consumă cu peste 90% mai puțină energie decât o casă convențională. Specialiștii spun că o casă prosumatoare nu doar că își creează singură energia electrică, ci și reușește să trimită surplusus în rețeaua națională.

În Dolj, înscrierile în cadrul programului pentru finanțarea panourilor fotovoltaice s-au făcut pe principiul „primul venit, primul servit" până la epuizarea fondurilor, iar regiunea Sud Vest, care include toate judeţele Olteniei: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea, a avut repartizată suma de 53.240.000 lei. În acest moment, nu mai există fonduri pentru acest program. Programul "Casa verde" s-a schimbat în 2019, iar doritorii s-au adresat direct societăţilor care se ocupă de montajul instalaţiilor ce produc energie verde sau căldură. Acestea din urmă trebuie să fie autorizate de autorităţi. Statul a decontat maximum 20.000 de lei pentru instalațiile ce produc energie verde, iar consumatorii au contribuit cu cel puțin 10%. Termenul maxim până la care instalatorii sunt obligați să finalizeze proiectele este de opt luni. Instalatorii spun că investiția merită pentru că se amortizează repede. Cererea a fost mare în județul Dolj, la o singură astfel de firmă, care se ocupă cu montarea acestor sisteme, au apelat câteva sute de persoane care și-au dorit să își monteze panouri fotovoltaice.

O casă verde este o locuință care aproape că nu are cheltuieli lunare de întreținere. O casă verde este construită cu materiale sustenabile și nu produce un impact negativ asupra mediului. Deziderate greu de atins care la Iași nu au devenit încă realitate. Însă, dorința este. Asta reiese din numărul mare de proiecte depuse în programul Casa Vere cu panouri fotovoltaice. Din cele 12 mii de cereri depuse la nivel național, peste 4100 sunt din regiunea de Nord Est. Cu toate acestea nimeni nu a primit finanțarea promisă de 20.000 de lei, adică 90% din costul unui sistem de panouri fotovoltaice. Programul pare a fi în stand by iar din luna noiembrie Administrația Fondului de Mediu nu a mai comunicat nimic pe acest subiect. 22 de panouri fotovoltaice sunt suficiente pentru a produce energia necesară unei locuinţe cu 3 camere. Datorită unui sistem de stocare a energiei, costurile de întreţinere sunt zero. Fondurile alocate programului Casa verde fotovoltaice sunt de 128 milioane de euro, iar banii vin în mare parte de la Bruxelles.

Pentru Regiunea de Vest au fost alocați în 2019 în cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice 52,2 milioane de lei, dintr-un total de peste 500 de milioane de lei alocați la nivel național.

Toţi cei interesaţi să primească fonduri de la stat pentru panouri solare trebuie să meargă la un instalator validat de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), pentru înscriere, în limita fondurilor alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul. Dacă documentele depuse sunt conforme cu cerinţele din ghid, iar solicitantul îndeplineşte criteriile, instalatorul rezervă suma solicitată, care se scade din valoarea alocată regiunii geografice din care face parte solicitantul.

Conform informațiilor care apar pe site-ul Administrației Fondului de Mediu, în județul Timiș spre exemplu există 7 asemenea instalatori, în Arad sunt 4, în Caraș Severin sunt 3.

