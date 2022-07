Rusia a oprit fluxul de gaze prin Nord Stream 1 EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Gigantul rus Gazprom a început lucrările de mentenanţă la cele două ramuri ale gazoductului Nord Stream 1, prin care pompează o mare cantitate din gazele sale livrate în Germania, precum şi în alte ţări din Europa.

Lucrări de mentenanţă similare au durat între 10 şi 14 zile în trecut, însă acum guvernele, piețele și companiile sunt îngrijorate că oprirea ar putea fi prelungită din cauza războiului din Ucraina.

Dumitru Chisăliță, președinte Asociaţia Energia Inteligentă: "E clar că, începând de astăzi, lucrurile vor evolua în sensul în care oricum gazele erau insuficiente, iar în momentul ăsta vor și mai insuficiente. Va determina o canibalizare și o creștere a prețului. (...) Dacă rămâne închisă, cererea de gaze va determina o creștere a prețului. Pe termen lung, efectul poate să fie reducerea cantităților de gaze în depozite".

Gazoductul Nord Stream 1 transportă 55 de miliarde de metri cubi de gaz pe an din Rusia către Germania.

Carsten Brzeski, economist la una dintre cele mai mari bănci din Europa: "În ultimele zile şi săptămâni, pieţele financiare au suferit un şoc, iar lumea crede că nu vor mai veni gazele după cele 10 zile. Pieţele se pregătesc pentru ca Germania şi Europa să treacă printr-o iarnă grea şi pentru posibilitatea ca dinspre Rusia să nu mai vină deloc gaze. Cu siguranţă, acest lucru ar putea contribui la o recesiune".

În contextul actual , autoritățile din toată Europa iau măsuri pentru a se asigura că vor avea gazele suficiente pentru a trece iarna viitoare.

Radu Dudău, expert în energie: "Noi avem o anumită dificultate în situații de temperaturi scăzute prelungite, de a acoperi consumul zilnic chiar cumulând producția zilnică de gaze cu extracția din zăcămintele subterane. Mai rămâne un necesar pe care de obicei îl acoperim din importuri. Dacă acestea vor lipsi, atunci va trebui să luăm anumite măsuri de raționalizare care privesc în primul rând agenții economici".

Și România trebuie să caute alternative de import și să facă economii, spun specialiștii în energie.

Virgil Popescu, ministrul Energiei, declarație de pe 28 iunie: "Față de anul trecut, suntem cu 200 de milioane de metri cubi mai mult în depozite. Am luat în calcul acești 80%, nu am luat în calcul exploatarea de la Black Sea Oil & Gas, deci vă asigur că vom avea gaze în depozite cel puțin la nivelul anului trecut, unde am avut 80% și am rămas cu 700 de milioane de metri cubi în stoc".

În perioade normale, Uniunea Europeană importă aproximativ o cincime din necesarul său de gaze din Norvegia, comparativ cu 40% din Rusia, însă asta înaintea invadării Ucrainei.

În ceea ce privește țara noastră, România importă aproximativ 25% din gaz din Rusia.

