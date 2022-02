Cum înaintează forțele militare ruse către granița cu Ucraina. Imagini postate pe rețelele de socializare, verificate de CNN

Forțe ruse la granița cu Ucraina

Materialele au fost verificate și prin coroborarea cu imaginile surprinse din satelit.

Imagini din Belgorod, vestul Rusiei, foarte aproape de orașul Harkov, al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei. Acum două săptămâni, mii de ucraineni au ieșit în stradă pentru a protesta la Harkov față de amenințarea Rusiei. Orașul a fost numit de președintele Volodimir Zelensky drept țintă potențială.

Military equipment in Obtyabrskiy, Belgorod Oblast. pic.twitter.com/CZZcb2j5fP — Michael Sheldon (@Michael1Sheldon) February 13, 2022

Astfel de imagini au mai fost surprinse în zona Belgorod din vestul Rusiei, la 24 de km de granița cu Ucraina, în satul Seretino.

Looks like 1st Tank Army in Seretino, Belgorod Oblast. MSTA-S, Borisoglebsk-2, and more. pic.twitter.com/DERomxBpgk — Michael Sheldon (@Michael1Sheldon) February 14, 2022

Forțele armate sunt în mișcare și pe timp de noapte. Tancurile sunt descărcate din trenuri.

De asemenea, se observă că în Belgorod e mai multă zăpadă decât spre sud. Specialiștii au insistat că o primăvară timpurie le-ar putea pune probleme mari militarilor ruși.

Tancuri și vehicule de infanterie au fost filmate și în zona Voronezh.

Potrivit analiștilor, acestea fac parte din Armata 1 Gardă Tancuri.

It looks like another huge amount of Russian military equipment arrived at the Maslovka train station in Voronezh if that is a recent video..pic.twitter.com/CvIXw5CnPP — marqs (@MarQs__) February 11, 2022

În imagini apar și convoaie cu rachete Iskander-M, cu rază medie de acțiune.

8 Iskander-M 9T250 transloaders and 15 or more KamAZ trucks with trailers carrying missiles apparently in Belgorod. This indicates they're arriving near the border with plenty of missiles. https://t.co/KfDtoTfAzE — Rob Lee (@RALee85) February 13, 2022

