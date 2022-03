Mii de oameni din Kiev trăiesc la metrou, de frica bombelor EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Aproape în fiecare seară, la Kiev sună sirenele și mulți locuitori se ascund sub pământ. Stația de metrou Syrets arată mai degrabă ca un camping subteran cu corturi și saltele gonflabile. Acolo sunt zeci de oameni care au luat cu ei tot ce este important și au putut să care. Natalia este arhitectă și doarme în stația de metrou încă din prima zi a invaziei.

NATALIA, locuitoare din Kiev: Sunt aici deja de 24 de zile. Din prima zi a războiului. Uneori mai merg la apartament să fac un duş şi să-mi fac de mâncare, dar seara mă întorc aici negreşit, pentru că este cel mai sigur loc unde pot să dorm.

Alexander este agent de securitate și s-a mutat în stația de metrou împreună cu soția și cei doi copii mici, pentru a se simți în siguranță. Dar în subteran zilele sunt extrem de monotone și doar puținele trenuri care mai circulă, din cauza programului redus, oferă un semn că viața încă merge înainte.

ALEXANDER IVOSHENKO, locuitor din Kiev: Ce fel de distracţie putem să avem când ţara e în război? Nu e nimic de făcut aici, decât să avem grijă de copii. Viaţa e monotonă. Nu avem ce să facem decât să ne ocupăm de cei mici şi să ne păstrăm cât putem de bine o igienă corporală.

Altă stație, aceeași realitate. Valeria se ascunde și fuge de armele rușilor a doua oară. Acum 8 ani s-a refugiat la Kiev de la Donețk, când au început luptele cu separatiștii.

VALERIA, locuitoare din Kiev: Am trăit în Rusia timp de 23 de ani. Ştiu cum e viaţa în Rusia, ce fel de naţiune-închisoare e acolo. Am visat să plec şi am reuşit.

După estimările autorităților, peste 15 mii de locuitori din Kiev se adăpostesc în stațiile de metrou ale orașului. Capitala Ucrainei este încercuită de ruși, care rămân însă la câțiva zeci de kilometri distanță. Trag însă cu rachete și au lovit mai multe cartiere. Cel puțin 60 de civili și-au pierdut viața și mai multe blocuri de locuințe au fost devastate.

