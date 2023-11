Cum au intrat CNN, Reuters și Associated Press în posesia imaginilor atacului din 7 octombrie? Guvernul israelian se întreabă dacă jurnaliștii străini nu au știut direct de la Hamas ce urma să se întâmple

Guvernul israelian cere o anchetă după ce a ieșit la iveală că nume mari din presa internațională - CNN, Reuters și Associated Press - au folosit imagini cumpărate de la colaboratori locali, care se aflau la granița Gaza-Israel exact în momentul invaziei teroriștilor Hamas, pe 7 octombrie. Israelienii se întreabă dacă jurnaliștii nu au știut cumva direct de la Hamas ce urmează să se întâmple. Toate cele 3 instituții de presă dezmint că ar fi știut ceva în prealabil.

Guvernul israelian cere lămuriri postului CNN, ziarului The New York Times și agențiilor Associated Press și Reuters.

Sunt îngrijorătoare, afirmă Israelul, dezvăluirile potrivit cărora angajați ai acestor instituții de presă ar fi știut dinainte, chiar de la Hamas, despre atacul barbar pe care teroriștii urmau să-l comită.

Shlomo Karhi, ministrul Comunicațiilor din Israel: "Teroriști deghizați în jurnaliști? Am cerut imediat clarificări instituțiilor internaționale de presă menționate în investigație. Cine a participat, susținut sau păstrat tăcerea în legătură cu cele întâmplate e judecat ca orice terorist din Gaza."

Dezvăluirile au fost făcute de HonestReporting, organizație care se ocupă de monitorizarea presei și de eventuale derapaje. Autorii anchetei se întreabă dacă nu cumva colaboratorii CNN, Reuters și Associated Press au știut de la Hamas ce urmează și au venit la frontiera Gaza-Israel chiar în momentul atacului.

CNN a întrerupt colaborarea cu fotojurnalistul în cauză, iar celelalte instituții de presă au precizat că au colaborat doar atunci cu acei freelanceri și că au cumpărat imaginile la 2 ore după atacul Hamas.

Reuters dezminte categoric faptul că ar fi avut cunoștință de atac anterior sau că ar fi avut jurnaliști alături de Hamas, pe 7 octombrie. Reuters a cumpărat imagini de la doi freelanceri, care se aflau la graniță în dimineața zilei de 7 octombrie, dar cu care Reuters nu avea nicio legătură prealabilă.

Site-ul HonestReporting a mai descoperit că unul dintre freelancerii cu care au lucrat CNN și Associated Press în ziua atacului, Hassan Eslaiah, avea pe rețelele de socializare o fotografie mai veche, în care se vede prietenia dintre el și Yahya Sinwar, considerat creierul atacului din 7 octombrie.

Sinwar este în acest moment liderul Hamas cel mai vânat de armata israeliană.

ŞTIRILE ZILEI