Cum au dejucat trupele ruse evacuarea a 200 de civili care urmau să plece astăzi din Mariupol

Mariupol / FOTO: CNN

La ora locală 11 a.m. (4 a.m. ET) sâmbătă, cel puțin 200 de locuitori s-au adunat în apropierea unui centru comercial din Mariupol, așteptând să fie evacuați în Zaporojie.

Dar „în loc de autobuzele promise de partea rusă, armata s-a apropiat de locuitorii din Mariupol și le-a ordonat să plece pentru că ”vor fi bombardamente”, a spus Petro Andrișcenko, scrie CNN.

Armata rusă a adus autobuze într-o altă locație, la aproximativ 200 de metri distanță de punctul de evacuare convenit, iar când locuitorii au fost deja încărcați în autobuze, li s-a spus că vor fi evacuați în orașul Dokuchaevsk, „adică în teritoriile ocupate, ", a spus Andriuschenko.

„Oamenilor nu li s-a dat dreptul de a părăsi autobuzul. La întrebarea de ce, răspunsul a fost „naționaliștii au tras în punctul de evacuare”. Aceasta este o altă minciună”, a spus Andriuschenko.

"Da, încă o dată, rușii au perturbat evacuarea, folosindu-se de nerăbdarea locuitorilor din Mariupol de a fi în siguranță și de încrederea armatei ucrainene într-o încetare a focului pentru a-și organiza propriile planuri", a adăugat el.

Parlamentul ucrainean a mai postat pe Twitter că evacuarea a fost „întreruptă”.

„Aproximativ 200 de locuitori din Mariupol urmau să plece, dar când au ajuns la punctul de adunare, armata rusă le-a spus să se disperseze pentru că va urma un bombardament”, potrivit relatării oficiale a parlamentului, citați de CNN.

ŞTIRILE ZILEI