„Cum am trăit într-o pădure”, documentarul TVR realizat de Dite Dinesz, Marele Premiu la Gala Prix CIRCOM 2021

În premieră, o producție românească obține Marele Premiu la Gala Prix CIRCOM acordat de CIRCOM - European Association of Regional Television. Organizaţia reuneşte 376 de staţii TV din 38 de ţări şi premiază anual cele mai bune producţii ale acestora. Juriul internațional a decis că documentarul „Cum am trăit într-o pădure” realizat de Dite Dinesz (TVR Timişoara), în seria „Izolaţi în România”, este „Cel mai bun dintre cei buni”. „Cum am trăit într-o pădure” va fi difuzat la TVR 1 pe 22 mai, de la ora 21.00.