Cum a ajutat România la salvarea tezaurului Poloniei. Duminică, la TVR 1, "Omul și timpul", de la 16.30

În toamna anului 1939, la scurt timp după încheierea Pactului Ribbentrop-Molotov de către Germania nazistă și Uniunea Sovietică, cele două puteri totalitare au început să-și împartă zonele de ocupație și influență. Polonia a fost prima pe lista neagră și, după mijlocul lunii septembrie a aceluiași an, a dispărut, practic, de pe hartă. Refugiați, deportați, oameni rămași pe drumuri – o suferință pe care nicio carte de istorie nu a putut vreodată să o redea în toata puterea ei. Ediția din 14 martie a emisiunii "Omul și timpul" vorbește, însă, despre un fapt mai puțin cunoscut – evacuarea tezaurului Poloniei, pentru a se împiedica astfel rechiziționarea lui de către armata germană de ocupație. Cum s-a derulat operațiunea și care a fost contribuția României la salvarea tezaurului polonez aflăm alături de Rafael Udriște, duminică, de la 16.30, la TVR 1.

Cum Cehoslovacia se afla sub ocupație germană încă din martie 1939, iar Ungaria era aliata lui Hiter, tezaurul Poloniei nu putea fi evacuat decât prin România. Astfel a început odiseea celor 1091 de lăzi cu lingouri de aur și 95 de saci cu monede în valoare de 87 de milioane de dolari la cursul vremii, dar și a celor 300 de tapiserii de mătase, brodate cu fire de aur și argint, de o valoare inestimabilă, a sabiei de încoronare a regilor polonezi și a multor altor valori evacuate din Castelul Wawel din Cracovia. Obiecte de artă de mare valoare, documente, dar și 80 de tone de aur aflat în trezoreria Băncii Naționale a Poloniei au fost expatriate în grabă și mare secret, pentru a nu fi confiscate ca pradă de război.

Traian Borcescu, ofițer în cadrul Serviciului de Informații Speciale, a participat la operațiunea de traversare a acestor valori prin România.

În 2003, Traian Borcescu spunea într-un interviu: "Am lucrat la Statul Major General și am colaborat îndeaproape cu colonelul Diaconescu, care era responsabil cu supravegherea transferului populației și autorităților din Polonia în România. Polonezii erau mai mult prieteni cu ungurii, și totuși, ei nu i-au ajutat. Singurii care i-au ajutat atunci am fost noi. Și, la îndemnul franco-englez, și-au trimis comoara prin România. Armand Călinescu a acceptat, cu condiția ca soldații polonezi să fie dezarmați la frontieră și să nu existe agenți străini în convoi. Atât de mare a fost secretul, că în ziua aceea nici rușii, nici nemții nu știau prea bine ce se petrece. Pentru că transportul putea fi atacat".

Împărțit în trei părți și transportat în toate colțurile lumii, tezaurul Poloniei a fost, după război, recuperat integral de statul polonez. Cu siguranță, fără ajutorul românesc, salvarea acestuia nu s-ar fi putut realiza. Cum a contribuit țara noastră, unde a fost depozitat aurul polonez și ce decizii istorice au fost luate în acea toamnă a lui 1939 aflăm în cea de-a patra ediție a seriei "Omul și timpul", difuzată în premieră la TVR 1 duminică, 14 martie, de la ora 16.30.

***

Situații excepționale, mai puțin cunoscute, din istoria recentă a țării noastre, sunt cercetate și dezvăluite în noua emisiune-document a Televiziunii Române. Structurată sub forma unei serii de cinci episoade ce poartă semnătura realizatorilor Ruxandra Țuchel și Rafael Udriște, „Omul și timpul” ne introduce în intrigile demne de filme hollywoodiene ale politicii românești, interne și internaționale, din perioada interbelică și anii comunismului. Din 21 februarie, în fiecare duminică, de la ora 16.30, TVR 1 difuzează seria „Omul și timpul”.

Cele cinci ediții ale emisiunii pun în dezbatere subiecte precum țesătura de uneltiri din jurul lui George Enescu, așa cum iese la iveală din dosarele Securității statului comunist, încercările succesive și rivale ale Germaniei naziste și ale Aliaților de a influența politic și economic România la finalul anilor ‘30, legăturile lui Carlos Șacalul cu regimul Ceaușescu, povestea tezaurului polonez care, în 1939, după invazia nazistă a Poloniei, a reușit să fie salvat cu ajutorul regatului României, încă neutru la acel moment. Înregistrările edițiilor difuzate deja sunt disponibile pe canalul oficial de Youtube al TVR.

