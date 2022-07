Culturile agricole sunt puternic afectate de secetă, dar ministrul Agriculturii nu vrea să declare stare de calamitate

În sudul județului Bihor, seceta este cumplită. Pământul s-a crăpat, iar culturile au început să se usuce. Sunt zone unde întreaga recoltă este distrusă. În comuna Mădăraș, de exemplu, 500 de hectare de porumb sunt calamitate în proporţie de 100 la sută.



Dan Tiurbe, fermier: Situația e dezastruoasă, porumb nu vom avea, floarea soarelui e și ea afectată. (Aveți asigurare?) Nu am asigurare.



Marius Ştefan, director adjunct, Direcţia Agricolă Bihor: Cantitatea de precipitaţii necesară într-un an, pentru o producţie bună, este de 550 de litri pe metru pătrat. În acest an, în zona afectată de secetă au căzut doar 265 de litri de precipitaţii pe metru pătrat. La jumate față de cât este normal.

Seceta s-a instalat încă din toamna trecută. Au fost luni de zile cu precipitații extrem de puține, iar situația nu pare să se îmbunătățească. Meteorologii nu au deloc vești bune. Ploile se lasă încă așteptate, iar agricultorii vorbesc de recolte considerabil mai mici. Cu toate acestea, ministrul Petre Daea susţine că nu se impune declararea stării de calamitate în agricultură.



Petre Daea, ministrul Agriculturii: (În acest moment, se impune declararea stării de calamitate, din cauza secetei?) Nu, în acest moment facem ce stabilește legea. Legea stabilește foarte clar: toate comisiile din teritoriu, sub coordonarea prefectului, care emite ordin și coordonează această stare de lucruri, constatând la fața locului ce și cum, încheind procesele verbale cu daunele produse datorită acestui factor, centralizând la nivelul Ministerului Agriculturii, pentru că sunt, după cum vedeți, sole și sole.



Până acum, seceta extremă a afectat peste 70 de mii de hectare, în 14 județe. Iar calculul este făcut doar la culturile unde s-a încheiat recoltarea. Cifra, însă, va crește considerabil pe măsură ce arșița va pârjoli în continuare câmpurile.

