Culturile agricole, mari probleme din cauza secetei. Petre Daea: Suntem aproape de fermieri și tot timpul îi ajutăm prin măsurile pe care le-am luat

Cât de gravă este situația în teren a explicat, la TVR INFO, ministrul Agriculturii Petre Daea:

“Insist pe acest culoare de înțelegere a fenomenului de secetă, care este un fenomen evolutiv care ne pune în situația de transmite zilnic alte cifre. Seceta a pus stăpânire pe întreaga suprafață a României, cu excepția zonelor în care am putut iriga. (…) În acest an, pe lângă seceta pedologică ne-am confruntat și cu o temperatură atmosferică foarte ridicată. (...) Tot timpul suntem aproape de fermieri și tot timpul îi ajutăm prin măsurile pe care le-am luat. În primul rând, am dat libertatea de a decide la fața locului care este destinația culturilor afectate de secetă, astfel încât să nu fie sub presiunea controalelor, care prin proceduri stabilite de regulamentele europene puteau fi afectați de faptul că pierdeau subvenția. De asemenea, toate subvențiile vin la zi. În așa fel încât să le fim de ajutor. (...) Am instituit forme de sprijin cu băncile pentru a garanta pe fermieri ca să ia credite mai ușor”.

ŞTIRILE ZILEI