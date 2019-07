Curcubeul din farfurie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Violet, Portocaliu, Roșu, Galben și Verde. Sau, pe scurt, "culorile sănătății". Așa le numesc specialiștii în nutriție, mai ales dacă vrem să ne protejăm organismul de anumite afecțiuni.

Când vine vorba de sănătatea inimii, fructele și legumele de culoare roșie fac minuni. Sunt bogate în Licopen, un antioxidant puternic care scade colesterol, tonifică sistemul vascular și reduce tendința de coagulare a sângelui.

Putem profita de aceste beneficii dacă alegem fructe și legume care au și coaja, dar și pulpa de culoare roșie. De exemplu, vedetele sezonului de vară, tomatele. Însă pe listă putem adăuga și ardei gras roșu, zmeură, căpșuni ori cireșe.

Metabolismul poate fi și el intensificat cu ajutorul vegetalelor verzi. Sunt adevărate surse de energie și previn anemia. În plus, sunt bogate în fibre, calciu, fier și vitamina k - responsabilă de buna funcționare a ficatului. Salatele cu ceapă verde și mărar consumate cât mai multe zile dintr-o săptămână pot reduce riscul de a suferi un atac de cord. Iar pentru o silueta numai bună de plajă, adăugați în meniu și fructul de kiwi. Are un conținut scăzut de calorii - aproximativ 60 la sută de grame, și este extrem de bogat în vitamina C. Ceea ce înseamnă o protecție mai buna împotriva răcelilor, tusei ori gripei.

O piele strălucitoare și cu riduri cât mai puține are nevoie de vegetale galbene și portocalii. Responsabile totodată și pentru o vedere de vultur, dar și pentru un sistem imunitar puternic. Așa că lupta pentru o tinerețe fără bătrânețe are nevoie de multă vitamina A și betacaroten.

Profitați cât puteți de sezonul în care găsim din belșug pepene galben, la fel de abundent în betacaroten ca morcovii ori portocalele. Orice desert poate fi înlocuit cu succes cu o felie de pepene galben, mult mai prietenoasă cu siluetă.

Când vine vorba de fructe si legume mov, prunele, afinele, vinetele ori varza roșie sunt vedetele listei. Afinele sunt un aliat în lupta contra creșterii în greutate. Minuni face însă resveratrolul, cel mai puternic antioxidant natural care reduce riscul de cancer și îmbunătățește memoria.

Organizația Mondială a Sănătății ne recomandă să mâncăm în fiecare zi 5 porții de vegetale, ori echivalentul a cel puțin 400 de grame de astfel de alimente. Pentru că au un conținut ridicat de zaharuri, două porții de fructe, de dimensiunea unui măr mare sunt suficiente într-o zi, și este indicat să le consumați între mesele principale.

FRUCTELE ŞI LEGUMELE ROŞII

- reduc nivelul colesterolului

- reduc tendinţa de coagulare a sângelui

- asigură tonifierea vasculară

FRUCTELE ŞI LEGUMELE VERZI

- întăresc metabolismul

- scad tensiunea arterială

- previn apariţia celulelor canceroase

- previn anemia

FRUCTELE ŞI LEGUMELE GALBENE/PORTOCALII

- ajută epiderma să se regenereze

- îmbunătăţesc vederea

- stimulează producerea de colagen din organism

FRUCTELE ŞI LEGUMELE MOV

- menţin elasticitatea vaselor de sânge

- previn îngroşarea vaselor de sânge

