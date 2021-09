Cuba demarează campania de vaccinare anti-COVID-19 pentru grupa de vârstă între 2 şi 18 ani

Vaccin. Vaccinare

Dacă şi alte ţări, ca Venezuela şi China, şi-au anunţat intenţia de a vaccina şi copiii, Cuba, care se confruntă cu o creştere a cazurilor suprasolicitând sistemul de sănătate, este prima care a făcut acest lucru.



Această campanie, efectuată cu vaccinurile cubaneze Abdala şi Soberana, are în vedere iniţial adolescenţii cu vârsta de 12 ani şi peste, înainte de a fi extinsă la copiii cu vârste cuprinse între doi şi 11 ani cu începere din 15 septembrie.



"Am vrut mereu să mă vaccinez" împotriva COVID-19, a declarat pentru AFP Laura Lantigua, 17 ani, care a venit să primească prima dintre cele trei injecţii prevăzute la liceul Saul Delgado, din cartierul Vedado, la Havana.



În urmă cu câteva zile, şcoala sa i-a avertizat pe elevi prin intermediul reţelei sociale: "ne-au spus orarul şi centrul unde trebuie să mergem".



La faţa locului, medicii "ne-au măsurat tensiunea arterială şi temperatura, ne-au auscultat şi apoi am fost vaccinaţi", după care a trebuit "să aşteptăm o oră, pentru a vedea dacă avem vreo reacţie". Dar "mă simt bine", a afirmat ea.



"Este într-adevăr o experienţă bună", a adaugat Ronald Martinez care tocmai a împlinit 18 ani: "Simţi că, vaccinându-te, poţi avea din nou o viaţă socială, poţi regăsi relaţiile pe care le-ai pierdut în urmă cu aproape doi ani".



Şi să revii la cursuri: şcolile din toată ţara au fost închise din martie 2020 şi au fost redeschise doar pentru câteva săptămâni, la sfârşitul anului, înainte de a se închide din nou în ianuarie.



Elevii şi studenţii au trebuit să urmeze cursurile prin intermediul televiziunii şi vor trebui să o facă din nou de luni, ziua reînceperii şcolii în Cuba.



Guvernul cubanez a decis că şcolile nu se vor redeschide înainte de a vaccina toţi copiii din ţară: odată ce campania s-a încheiat, intenţionează să redeschidă instituţiile treptat, în octombrie şi noiembrie.



Vineri seară, agenţia de reglementare a medicamentelor (Cecmed) a anunţat că a autorizat utilizarea de urgenţă a vaccinului Soberana 2, unul dintre vaccinurile utilizate în această campanie, pentru copii şi adolescenţi cu vârste cuprinse între doi şi 18 ani.



Insula cu 11,2 milioane de locuitori a acumulat 672.599 de cazuri, dintre care 5.538 de decese. La începutul lui august, 95.100 de minori cubanezi au contractat COVID-19 şi şapte au murit din cauza acestuia.



Compoziţia vaccinurilor cubaneze, care nu sunt recunoscute de OMS, se bazează pe o proteină recombinantă, aceeaşi tehnică utilizată de compania americană Novavax.

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI