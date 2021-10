Cuantumul minim al burselor pentru elevi, pe ordinea de zi a ședinței de guvern

Guvernul României - Palatul Victoria / FOTO: www.facebook.com/guv.ro

"Deoarece bugetele locale se aprobă pe an calendaristic, iar bursele se acordă pe an şcolar (care cuprinde doi ani calendaristici), pentru a asigura continuitatea acestei măsuri de sprijin social, se propune ca în semestrul I al anului şcolar 2021 - 2022, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, să se menţină la valoarea de 100 lei", se arată în nota de fundamentare a proiectului, citată de Agerpres.



Totodată, prin proiectul de hotărâre se propune ca în semestrul al II-lea al actualului an şcolar, cuantumul minim să fie de 500 lei pentru bursa de performanţă; 200 lei pentru bursa de merit; 150 lei pentru bursa de studiu; 200 lei pentru bursa de ajutor social.



Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a informat că pe ordinea de zi a reuniunii se află şi prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă.



Executivul urmează să modifice şi HG nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de baza de la bugetul de stat din sume defalcate din TVA prin bugetele locale pe baza acestui cost pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional.



Pe agenda şedinţei figurează şi un proiect de hotărâre de aprobare a Acordului între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei din Republica Populară Chineză privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi certificatelor din învăţământul superior, semnat la Beijing la 30 decembrie 2020.



Un alt proiect de hotărâre vizează aprobarea unui amendament convenit între Guvern şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut pentru finanţarea primei faze a proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori".



Prin alte două hotărâri, Guvernul va aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe 2021 al Regiei autonome "Monetăria statului" şi al Regiei autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României", instituţii aflate în subordinea BNR.



În cadrul reuniunii guvernamentale se va mai discuta o hotărâre privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la articolul 6 alineat (1) litera e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici.



"Potrivit prevederilor articolului 6, alineat (11) din Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 cu modificările ulterioare se propune alocarea sumei de 133.960 mii lei reprezentând 2% din impozitul pe venit încasat până la data de 31 august 2021 pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale solicitante, respectiv teatre, opere şi filarmonici, pentru judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mureş, Neamţ, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea", se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

