Cu câinele pe motocicletă în jurul lumii. Jess: "Uneori își odihnește botul mare pe umărul meu. Sunt fericită că ea chiar experimentează totul. Sunt imagini, sunete și mirosuri noi"

Jess şi Moxie / FOTO: Facebook Ruffly

Originară din Canada, Stone a învățat pentru prima dată să conducă o motocicletă pe străzile laterale din Liberia, unde ea și Greg locuiau la acea vreme.

"Să-ți pui partenerul să te învețe cum să mergi pe motocicletă nu este cel mai bun lucru", adaugă ea. "Nu a fost foarte răbdător cu mine".

Odată ce s-a simțit în sfârșit în largul ei pe motocicletă, cuplul, care este căsătorit de opt ani, a plecat împreună într-o călătorie de opt luni cu motocicleta din America de Nord până în America de Sud. La câțiva ani după ce s-au întors, s-au mutat în Guatemala, iar Moxie a intrat în viața lor.

"Ea m-a ales 100%", spune Stone, povestind momentul în care a văzut-o prima dată pe căţeluşă.

"Era acolo, la picioarele mele, așteptând să o iubesc".

Stone şi soțul ei erau hotărâți să o includă pe Moxie în călătoriile lor, dar "nu am vrut un ataș sau o remorcă sau ceva care să schimbe cu dinamica călătoriei".

Au început rapid să proiecteze ceea ce avea să devină mai târziu K9 Moto Cockpit, un suport pentru câini pe motocicletă pe care îl fabrică în Guatemala, împreună cu o gamă de echipamente pentru câini în aer liber, prin intermediul companiei lor Ruffly.

"Toată lumea întreabă întotdeauna cât durează să înveți câinele să meargă pe motocicletă", spune Stone. "Sincer, lui Moxie i-a luat un week-end.

"Mie mi-a luat mult mai mult să mă simt confortabil având o greutate atât de mare în spate, pentru că nu am condus niciodată cu un pasager."

După ce a decis că este pregătită pentru o altă mare aventură, de data aceasta cu Moxie alături de ea, Stone a luat legătura cu organizația non-profit globală Girl Up - o inițiativă de dezvoltare a leadership-ului pentru fete - și s-a născut aventura GoRUFFLY Around the World.

"Evident, am vrut să călătoresc în lume", spune Stone, care își propune să strângă 100.000 de dolari pentru proiectele globale de responsabilizare ale Girl Up. "Dar am vrut, de asemenea, să le arăt oamenilor că se poate face acest lucru cu un câine mare".

Faptul că a putut să o ia pe Moxie în această călătorie specială a făcut-o cu atât mai specială pentru Stone.

"Este ca și cum ai avea ocazia să trăiești aventura de două ori", explică ea. "O experimentezi pentru tine însăţi. Și apoi o trăiești din perspectiva ei, pentru că ea este chiar în spatele meu. O văd pe ea [Moxie] în oglinda mea tot timpul. Capul ei este chiar lângă mine. Uneori chiar își odihnește botul mare pe umărul meu. Mă face să mă simt atât de fericită că ea chiar experimentează totul. Întotdeauna sunt imagini, sunete și mirosuri noi la care se uită și pe care le experimentează."

Bineînțeles, călătoriile cu un câine au și dezavantajele lor. Ei sunt în mare parte limitați la locuri prietenoase pentru câini și se bazează pe campingul în aer liber și, ocazional, pe Airbnbs, în timp ce se află pe drum, astfel încât Moxie să poată umbla liber.

"Trebuie să fii genul de persoană care se bucură de locurile naturale și de aer liber", adaugă Stone.

"Pentru că acestea sunt locurile în care o putem aduce. Dacă vrei să fii în oraș și să mergi la toate restaurantele de lux, călătoria cu un câine face ca aceasta să fie un pic mai dificilă."

Deși inițial plănuiseră să călătorească din Guatemala până la Oceanul Arctic și să traverseze Canada, înainte de a zbura spre Spania și de a se îndrepta spre Africa, creșterea semnificativă a costurilor din cauza mai multor probleme, inclusiv creșterea prețului petrolului și lipsa de aprovizionare, i-a forțat să își schimbe traseul.

Stone subliniază că Moxie trebuie să fie transportată într-o ladă de dimensiuni uriașe ca marfă neînsoțită, din cauza dimensiunilor sale.

Acest lucru a însemnat că numai pentru ea costul total ar fi fost de aproximativ 6.500 de dolari, incluzând taxele veterinare, transportul de marfă și taxele de export internațional de animale de companie din Toronto până în Spania, dacă ar fi respectat planul lor inițial.

De asemenea, prețul de transport al motocicletelor lor crescuse semnificativ în momentul în care au început călătoria.

"Pur și simplu a devenit foarte scump", spune Stone.

În cele din urmă, au ales să călătorească din Guatemala în Mexic, SUA, Canada și până la Oceanul Arctic.

De aici, au început călătoria spre vârful Americii de Nord, înainte de a se întoarce și de a se îndrepta înapoi spre America de Sud.

Înainte de a porni la drum, Stone s-a înscris la câteva lecții private de antrenament off-road pentru a se asigura că are abilitățile necesare pentru a parcurge unele dintre cele mai dificile secțiuni ale traseului.

"Evident, am călărit de multe ori în off road, dar nu m-am simțit niciodată confortabil", spune ea. "Și am vrut să mă simt foarte bine pentru că îl am pe Moxie în spate".

"Eram îngrijorată că mă voi prăbuși și îmi voi accidenta motocicleta", spune ea. "Este amuzant, niciodată nu mă gândesc cu adevărat că mă rănesc eu. Motocicleta mea este ceea ce mă îngrijorează cel mai mult".

Din fericire, au reușit să treacă fără incidente, dar Stone spune că este deseori chinuită de gândul că ceva nu va merge bine în timpul călătoriei.

"Cea mai mare teamă a mea este să nu pot continua călătoria și să se întâmple ceva cu motocicleta pe porțiunile de off road", spune ea. "Din fericire, nu s-a întâmplat nimic de genul acesta".

În timp ce Stone subliniază că abilitățile sale de pilotaj se dezvoltă în permanență, acest lucru nu a împiedicat-o să se îndoiască de ea în mod regulat.

"Îmi mai fac griji pentru drumurile de pământ care apar? Da. Îmi fac griji că vom coborî și că îmi voi rupe motocicleta? Da.

"Dar nu pot sublinia îndeajuns cât de important este să exersezi aceste abilități. Chiar face diferența. Face ca experiența să fie mult mai pozitivă."

Deși lucrurile au mers relativ bine până acum, Stone și-a pierdut ocazional echilibrul, ceea ce a făcut ca ea și Moxie să se "prăbușească".

Faptul că îl are în spate pe soțul ei, pe care îl descrie ca fiind "catârul cu echipamentul", a fost fără îndoială o mare sursă de confort.

"Eu car ciobănescul, el cară echipamentul de camping", adaugă ea, înainte de a explica faptul că nu călătoresc neapărat împreună în mod continuu și că, uneori, merg pe trasee diferite.

"Uneori, el vrea să încerce un alt drum sau eu vreau să merg pe un alt drum și ne întâlnim după aceea. Dar eu sunt ok așa cum sunt".

Până acum, cel mai mare obstacol pe care l-au întâmpinat a fost faptul că a trebuit să își înlocuiască motocicleta în luna mai. După ce s-a confruntat cu diverse "probleme legate de scurgeri de ulei", Stone a aflat că BMW-ul ei din 2013, G650GS, va necesita o reconstrucție extrem de costisitoare a motorului.

Ea a sfârșit prin a-şi lua un model mai nou la mâna a doua.

"A fost o cheltuială neașteptată", spune ea. "Dar acea motocicletă [nouă] mă va duce până la capăt".

Printre multele momente importante pentru ea până acum se numără faptul că a putut să se oprească la cluburile Girl Up și să împărtășească povești, alături de camparea la Oceanul Arctic, unde s-au minunat la vederea elanilor care traversau drumul și au văzut și un urs grizzly.

"Moxie tremură de nerăbdare când vede aceste creaturi pe marginea drumului", adaugă ea. "Este atât de emoționată. Am şi pescuit pe drum, ceea ce a fost foarte, foarte spectaculos."

Aflată în prezent în Los Angeles, Stone se pregătește pentru următoarea etapă a călătoriei, care va presupune să ia un feribot până în Baja, Mexic, apoi să coboare până în Guatemala, apoi în Honduras, El Salvador, Costa Rica și Panama.

Din Panama, ei intenționează să zboare spre Columbia, de unde vor merge până la "vârful" Argentinei, iar apoi vor zbura spre Africa de Sud.

